Na rozdíl od kvalifikace ruská rodačka Varfolomeevová ve finále neovládla všechna čtyři náčiní - s obručí zacvičila podle rozhodčích lépe Raffaeliová, se stuhou Nikolovová. V neděli bude staronová šampionka také ve všech čtyřech dílčích disciplínách obhajovat zlato z Valencie.
Česká gymnastka Nikola Nováková obsadila v konkurenci 97 účastnic víceboje 56. místo v kvalifikaci.
Mistrovství světa v moderní gymnastice
Rio de Janeiro
Víceboj: 1. Varfolomeevová (Něm.) 121,900, 2. Nikolovová (Bulh.) 119,300, 3. Raffaeliová (It.) 117,950, ...v kvalifikaci 56. Nováková (ČR) 71,500.