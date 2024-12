Sportovci v zajetí Vánoc: Pupáky, Santa i badnjak. Co se cizincům líbí v Česku?

Část 1/3

V Bosně na dárcích tolik nelpíme

Irena Vrančičová v dresu DSK Basketball Brandýs

Bosna a Hercegovina, Srbsko, Španělsko, Rumunsko, Polsko, Bělorusko a Česká republika. Do všech těchto evropských států zavála pestrá kariéra basketbalistku Irenu Vrančičovou, která je už dva roky jednou z ústředních postav prvoligového klubu z Brandýsa nad Labem.

I přes nahlédnutí do adventních a vánočních zvyků v řadě zemí nedá drobná rozehrávačka dopustit na ty ve své rodné Bosně. „Ačkoliv většina našich obyvatel vyznává islám, já jsem pravoslavná křesťanka. Vánoce tudíž slavíme až 6. a 7. ledna a některé zvyky máme zcela odlišné,“ tvrdí pouze 165 centimetrů vysoká hráčka.

Štědrý den pro ni začíná tradicí rozšířenou zejména u Jihoslovanů. „Někdo z mužů v rodině jde brzy ráno do lesa a pokácí menší strom, kterému říkáme badnjak; jedná se obvykle o dub. Poleno z něj dáváme do krbu a jinou větví do něj udeříme, aby létaly jiskry. V těch chvílích se všichni modlíme, aby rodinné štěstí a prosperita byly stejně hojné jako jiskry,“ popisuje Vrančičová a ve vyprávění pokračuje: „Těsně před večeří pak někdo z nás přinese do domu kupu sena, která představuje jesličky, v nichž se narodil Ježíš Kristus. Do něj pak maminka schovává sladkosti a děti se je snaží najít. A na Štědrý večer držíme přísný půst, takže nejíme maso a mléčné výrobky,“ upřesňuje brandýská střelkyně.

České Vánoce prožila bosenská reprezentantka zatím jen jednou. „Líbí se mi, jak se tu všichni scházíte; to ano. Na druhou stranu jsem si všimla, že velký význam dáváte nakupování dárků. U nás v Bosně podstatné nejsou a o to více lpíme na tradicích,“ říká Vrančičová.

Zatímco advent a Vánoce v dalších evropských zemích, kde působila, si usměvavá hráčka kvůli náročnému programu nemohla příliš vychutnat, v Bosně kouzlo svátků pokaždé dožene.

„Teď to budu mít jen trochu naopak. Na katolické Vánoce, které slavíte tady v Čechách, letím domů do Bosny. A na ty naše pravoslavné po Novém roce budu v Brandýse, protože nás čekají další zápasy,“ dodává čtyřiatřicetiletá bruneta z Balkánu.