Nejlepší výsledek za 13 let. Vaňková dojela jedenáctá na MS v short tracku

Rychlobruslařka Petra Vaňková se na mistrovství světa na krátké dráze v Pekingu postarala o nejlepší český výsledek za posledních 13 let, když obsadila 11. místo na kilometru. Dosavadním maximem...

Biatlon ONLINE: Václavík mezi elitou. Muži pojedou v Pokljuce hromadný závod

Kdo by to byl řekl, že jediným českým biatlonistou v předposledním hromadném závodě sezony v Pokljuce bude právě Adam Václavík. On určitě ne. „Zázraky se dějí,“ komentoval svoji účast. Mezi vybranou...