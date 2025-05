Gymnastka Mašová opět zazářila na ME, šestnáctiletá naděje byla na bradlech pátá

ME ve sportovní gymnastice v Lipsku finále na nářadích: Muži:

Prostná: 1. Whitehouse 14,500, 2. Hepworth (oba Brit.)14,366, 3. Casali (It.) 13,966

Kůň našíř: 1. Manukjan 14,766, 2. Chačatrjan (oba Arm.) 14,733, 3. Targhetta (It.) 14,400

Kruhy: 1. Asil (Tur.) a Petrunias (Řec.) oba 14,400, 3. Avetisjan (Arm.) 14,366. Ženy:

Přeskok: 1. Schönmaierová (Něm.) 13,983, 2. Georgievová (Bulh.) 13,900, 3. Vaelenová (Belg.) 13,666

Bradla: 1. Derwaelová (Belg.) 14,466, 2. Czifrová (Maď.) 14,100, 3. Barbosuová (Rum.) 13,766, ...5. Mašová (ČR) 13,500