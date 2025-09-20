Krasobruslař Reshtenko stále drží šanci na ZOH, Valesiová s Bidařem nepostoupili

Valesiová s Bidařem, kteří spolu bruslí od začátku tohoto kalendářního roku, si ve volné jízdě oproti krátkému programu o dvě místa pohoršili. Chybovali ve skocích, celkem získali 156,11 bodu a nakonec je od postupu dělilo více než dvacet bodů.
Olympijskou kvalifikaci vyhráli domácí Číňané Čang Ťia-süan, Chuang I-chang před arménskou dvojicí Karina Akopovová a Nikita Rachmanin. Na postupovou třetí příčku se třetí volnou jízdou protlačili Japonci Juna Nagaokaová, Sumitada Moriguči.
|
Olympijská kvalifikace krasobruslařů: Valesiová a Bidař jsou po první části pátí
V mužské kategorii český reprezentant Reshtenko nastoupil s ambiciózním krátkým programem se dvěma čtvernými skoky. Úvodní čtverný salchow ani následný trojitý axel sice nebyly úplně čisté, ale pak se mu vydařila kombinace čtverného a trojitého toeloopu.
Svěřenec Michala Březiny získal za krátký program 71,03 bodu a na postupovou pátou příčku ztrácí před nedělními volnými jízdami zhruba dva a půl bodu. Vede ruský krasobruslař závodící pod neutrální vlajkou Petr Gumennik, který při návratu na mezinárodní scénu získal 93,80 bodu.
V sobotu se ještě v Pekingu konají volné jízdy žen, ve kterých už ale česká krasobruslařka Michaela Vrašťáková nemá šanci na postup.