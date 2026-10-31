Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Valesiová a Bidař jsou na Grand Prix v Kanadě po krátkém programu pátí

Autor: ,
  10:35

Anna Valesiová a Martin Bidař během krátkého programu na Grand Prix v Kanadě. | foto: AP

Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař vstoupila do své první společné Grand Prix v krasobruslení pátým místem v Kelowně. Druhý český zástupce, bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy Georgii Reshtenko je po krátkém programu Kanadské brusle osmý.

Valesiová s Bidařem získali 60,44 bodu, z toho 32,94 za technické prvky a 27,50 za komponenty programu. „Jsme moc spokojeni, jak jsme zvládli časový posun a závod celkově. Předvedli jsme jednu větší chybu, ale věříme, že ji časem vyladíme. V Kanadě se nám strašně líbí, jsme nadšení, že se můžeme účastnit, a je to pro nás velká čest,“ řekl Bidař na svazovém webu.

Osmičlennou soutěž sportovních dvojic vedou domácí Lia Pereiraová a Trennt Michaud, dostali 77,06 bodu.

Reshtenko získal v krátkém programu 76,43 bodu (41,70+34,73) a byl relativně spokojený. „Předvedl jsem skoky, které jsme plánovali. Čekal jsem ale trošku lepší body. Celkově je dnešní výkon velký posun oproti poslednímu závodu,“ hodnotil třiadvacetiletý český krasobruslař, jenž překvapil bronzem z ME letos v lednu v Sheffieldu.

„První Grand Prix jsem si užil, ale nemůžu říct, že bych byl plně uvolněný a stoprocentně zkoncentrovaný na první dva skoky. Musím zůstat v klidu, připravit se na zítřejší jízdu a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodal. Z dvanácti závodníků začal soutěž nejlépe Japonec Rio Nakata, vede se známkou 92,64 b.

Volné jízdy se pojedou v noci ze soboty na neděli SEČ. Původně měli v Kanadě startovat i tanečníci Kateřina a Daniel Mrázkovi, ale Mrázková doléčuje zranění a start zrušili. Seriál Grand Prix má šest zastávek, na které naváže finále od 10. do 12. prosince. Na dalším podniku Čínském poháru se za týden představí taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi.

Kanadská brusle, závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Kelowně

Po krátkém programu:

Muži: 1. Nakata (Jap.) 92,64, 2. Aymoz (Fr.) 90,26, 3. Tomono (Jap.) 85,31, ...8. Reshtenko (ČR) 76,43.

Sportovní dvojice: 1. Pereiraová, Michaud (Kan.) 77,06, 2. Efimovová, Mitrofanov (USA) 70,32, 3. Kempová, Elizarov (Kan.) 64,94, ...5. Valesiová, Bidař (ČR) 60,44.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Olomouc B vs. HraniceFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Olomouc B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 3.78
  • 4.82
Chrudim vs. Velké HamryFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Chrudim vs. Velké Hamry //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.75
  • 3.77
  • 3.01
Horní Ředice vs. NeratoviceFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Horní Ředice vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.80
  • 4.20
  • 1.42
Chelsea vs. Manchester Utd.Fotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Chelsea vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
31. 10. 13:30
  • 2.09
  • 3.76
  • 3.50
Frýdek-Místek vs. Artis Brno BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Frýdek-Místek vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Uh. Brod vs. Slovácko BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Uh. Brod vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se

Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France

Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Spartu z poháru senzačně vyřadil Baník na Letné. Postupují také Hradec či Plzeň

Hráči Baníku slaví gól proti Spartě.

Sparťanští fotbalisté končí v domácím poháru. V osmifinále na Letné podlehli 0:2 ostravskému Baníku i přes obrovskou převahu a třikrát nastřelenou brankovou konstrukci. Hosty naopak podržel skvělý...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Vytočený Freibergs o návratu Rusů: Jediná možnost je, že nebude hrát nikdo

Lotyšský hokejista Ralfs Freibergs v dresu Olomouce

Přestože se v pátek hrála česká extraliga, NHL a národní tým o den dřív zveřejnil první nominaci v sezoně, hlavní téma dne bylo úplně jiné. Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o tom, že se ruské...

31. října 2026  10:17

Bravo, stříbrní kluci! Naučili se už Češi, jak správně vychovávat fotbalové naděje?

Čeští fotbalisté do 15 let oslavují úspěch proti Brazílii ve čtvrtfinále...

Kyklhorn, Schwab, Stejskal, Třetina, Tichý nebo Jeřábek. Zatím vám třeba ta jména nic neřeknou, ale zkuste si je zapamatovat a průběžně sledovat, kam se dál posunou. Je jim čtrnáct nebo patnáct. V...

31. října 2026

Salačovi se nepovedla kvalifikace, do závodu v Malajsii odstartuje ze šesté řady

Motocyklista Filip Salač

Motocyklista Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Malajsie 16. místo a do nedělního závodu mistrovství světa silničních motocyklů Moto2 odstartuje v Sepangu ze šesté řady. Pro jezdce týmu...

31. října 2026  8:18,  aktualizováno  9:58

Hellebuyck uspěl i ve druhém startu za Devils, Klapka shodil rukavice

Bitka Adama Klapky z Calgary a Curtise Douglase ze Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen tři duely. Brankář Connor Hellebuyck vychytal New Jersey výhru i ve svém druhém startu po změně dresu, když 19 zákroky přispěl k výsledku 5:2 nad Vegas. Calgary, za...

31. října 2026  6:48,  aktualizováno  9:55

Dostihy Pardubice dnes (31. 10.): Program, výsledky, kurzy a přenos

Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké...

Na pardubickém závodišti je v sobotu 31. října 2026 na programu poslední dostihový den sezony. Sledujte všechny závody živě online.

31. října 2026  9:51

Nezničitelný a nepostradatelný Čanturišvili opět podepsal v Jablonci. Co dres Salaha?

Jablonecký Čanturišvili kryje míč před Hadjamem z Brightonu.

Jednou zprava, pak zleva. V každém zápase od první do poslední minuty neúnavně brání i útočí. Nevyniká sice góly a asistencemi, ale díky vitalitě, bojovnosti a univerzálnosti je zkušený Gruzínec...

31. října 2026  9:46

Bohemians - Sparta v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Jonatan Brunes a kouč Brian Priske po zápase proti Slovácku, kdy norský útočník...

Ve 13. kole Chance Ligy přivítají Bohemians v malém pražském derby Spartu. Kde utkání sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy a co naznačují sázkové kurzy?

31. října 2026  9:06

Philadelphia porazila obhájce NBA Cupu, James v záměru pomohl otočit skóre

LeBron James z Philadelphie se tlačí do zakončení během utkání proti New Yorku.

Obhájci NBA Cupu New York Knicks na úvod dalšího ročníku vloženého turnaje prohráli s basketbalisty Philadelphie 93:98. Sixers k výhře dovedl LeBron James 20 body, devíti doskoky a osmi asistencemi....

31. října 2026  8:55

Velká cena Mexika F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Max Verstappen na trati Velké ceny USA

Šampionát formule 1 pokračuje Velkou cenou Mexika na okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez. Závod v Mexico City se jede v nadmořské výšce přes 2 200 metrů, která klade mimořádné nároky na aerodynamiku...

31. října 2026  8:40

G MMA 1: Muradov vs. 6 Kotlárů. Program, karta zápasů, kde sledovat a vstupenky

Tisková konference projektu G MMA (31. srpna 2026)

Nová organizace G MMA je tady s úvodním galavečerem, který proběhne 31. října 2026 v Praze. Hlavní hvězdou je Machmud Muradov, který nastoupí proti 6 Kotlárům. Uvidíme ale také Jiřího Kajínka nebo...

31. října 2026  8:36

Jablonec - Slavia v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Wiktor Nowak ze Slavie slaví gól v osmifinále MOL Cupu proti Zbrojovce Brno

Ve 13. kole fotbalové Chance Ligy se Jablonec utká s vedoucí Slavií. Úřadující mistr po dvou remízách za sebou nechce připustit další ztrátu. Kde zápas sledovat živě, jakou formu mají oba týmy a co...

31. října 2026  8:34

Leclerc ovládl první dva tréninky v Mexiku, Verstappen s Lawsonem měli kolizi

Charles Leclerc (v popředí) z Ferrari a jeho soupeři během tréninku v Mexiku

Monacký jezdec Charles Leclerc z Ferrari byl nejrychlejší v úvodních trénincích na Velkou cenu Mexika formule 1. Devětadvacetiletý rodák z Monte Carla předčil v první části o 659 tisícin sekundy...

30. října 2026  22:23,  aktualizováno  31. 10. 8:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.