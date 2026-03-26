Pověrčivá maminka se výjimečně dívala. A Bidař s Valesiovou se po jízdě smáli

Bidař se po volné jízdě pousmál: „Myslím, že teď už se mamka bude koukat vždycky.“
S partnerkou Annou Valesiovou si při společném debutu na světovém šampionátu zlepšili osobní rekord z lednových sheffieldských 113,62 bodů na 113,88.
Což pro ně znamenalo postup z 20. místa o tři příčky vzhůru.
Valesiové k tomu přímo v hale tleskali maminka, tatínek i sestra. „Jsem tak šťastná, že nás všichni měli možnost vidět. Sestra mi říkala, že hned jak vešli do haly, začala brečet, jak na mě byla pyšná,“ vyprávěla rodačka z italského Coma.
Jen pes zůstal na hotelovém pokoji. „Čeká tam na mě, až za ním přijedu,“ smála se.
|
O den dříve se v Praze třásli o postup z krátkého programu do volných jízd a litovali pádu při odhozeném lutzu. Tentokrát žádná srážka za pád nepřišla, povedl se jim twist i axelová sekvence, nádherný byl odhozený trojitý salchow.
„Na ten jsem hrdá. I na twistu jsme zapracovali,“ říkala Valesiová.
Pravda, stoprocentní to stále nebylo, odhozený lutz zvládli tentokrát s dopadem na dvě nohy. Přesto byla jejich radost po jízdě, v objetí trenéra Hotárka, více než patrná.
Obzvlášť poté, co rozbruslení nebylo v podání Valesiové právě přesvědčivé.
„Pořád tam byl pocit nejistoty a nervozity,“ líčila. „Ale řekla jsem si: Věř veškeré té práci, kterou jsme poslední měsíce odvedli, a zvládneme to. Když začala hrát hudba, pomyslela jsem si: Tohle zažiješ jednou za život, dej do toho všechno. Propojila jsem se s Martinem a užila si ten moment.“
Hala jim nachystala nádherné prostředí, desítky českých vlajek je vítaly na tribunách.
„Dav nás hnal dopředu,“ řekl Bidař, ačkoliv zároveň přiznával i jisté fyzické a psychické vyčerpání: „Bylo to pro mě náročné, hlavně po včerejšku. Včera byly nervy nahoru dolů, hlava se unavila. Necítili jsme se před dnešní jízdou zrovna nejlíp, ale důležité bylo předvést všechny elementy, a to jsme zvládli.“
I za cenu toho, že závěrečnou piruetu už točil silou vůle.
„Do poslední vteřiny jsem se ze všech sil snažil udržet ji. Až v závěrečné póze jsem si pak řekl, že dobrý – a našel pár sil na spokojené gesto.“
Na rozdíl od Valesiové, on už zažil velký šampionát před domácím publikem při mistrovství Evropy v Ostravě 2017, tehdy s Annou Duškovou a v roli juniorských mistrů světa.
„Ale tam byla situace jiná v tom, že mi bylo sedmnáct – a teď je mi sedmadvacet. V Ostravě mi bylo ještě všechno jedno,“ pousmál se.
Teď už se oba těší, až si v roli diváků vychutnají zbytek šampionátu – a potom na dva týdny dovolené.
„Pojedu na jih Itálie užít si trochu slunce,“ chystala se Valesiová.
|
„Ale už za tři týdny nás čeká soustředění s dalšími českými krasobruslaři z centra Viktorie,“ připomněl Bidař. „Bude fajn, až se zase všichni sejdeme, stmeluje nás to jako tým.“
„A pak začneme přemýšlet o všem na příští sezonu,“ přidala partnerka.
Včetně trojitého odhozeného lutze.
„Letos bylo cílem zařadit ho i do krátkého programu. Cílem pro příští sezonu bude, aby byl víc konzistentní,“ pronesla Valesiová.
Na příštím mistrovství Evropy v Lausanne budou v lednu 2027 obhajovat pozici v evropské top 10.
A kdo ví, třeba se za pražský výkon a umístění dočkají i pozvánky do prestižního seriálu Grand Prix.