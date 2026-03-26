Pověrčivá maminka se výjimečně dívala. A Bidař s Valesiovou se po jízdě smáli

Tomáš Macek
Alžběta Marešová
,
  20:27
Maminka Martina Bidaře je pověrčivá a na jízdy svého syna se raději nedívá. Ve čtvrtek však udělala výjimku. „Dneska se kouknu,“ oznámila mu před finálovým večerem sportovních dvojic na mistrovství světa v Praze. „Když se to včera nepovedlo, tak zkusím změnu. Třeba to pomůže.“
Spirála smrti Anny Valesiové a Martina Bidaře ve volné jízdě na MS v Praze.

Bidař se po volné jízdě pousmál: „Myslím, že teď už se mamka bude koukat vždycky.“

S partnerkou Annou Valesiovou si při společném debutu na světovém šampionátu zlepšili osobní rekord z lednových sheffieldských 113,62 bodů na 113,88.

Což pro ně znamenalo postup z 20. místa o tři příčky vzhůru.

Valesiové k tomu přímo v hale tleskali maminka, tatínek i sestra. „Jsem tak šťastná, že nás všichni měli možnost vidět. Sestra mi říkala, že hned jak vešli do haly, začala brečet, jak na mě byla pyšná,“ vyprávěla rodačka z italského Coma.

Jen pes zůstal na hotelovém pokoji. „Čeká tam na mě, až za ním přijedu,“ smála se.

Přijede za námi i pes. Jak se Valesiová s Bidařem báli, než zjistili: Jedeme dál

O den dříve se v Praze třásli o postup z krátkého programu do volných jízd a litovali pádu při odhozeném lutzu. Tentokrát žádná srážka za pád nepřišla, povedl se jim twist i axelová sekvence, nádherný byl odhozený trojitý salchow.

„Na ten jsem hrdá. I na twistu jsme zapracovali,“ říkala Valesiová.

Pravda, stoprocentní to stále nebylo, odhozený lutz zvládli tentokrát s dopadem na dvě nohy. Přesto byla jejich radost po jízdě, v objetí trenéra Hotárka, více než patrná.

Obzvlášť poté, co rozbruslení nebylo v podání Valesiové právě přesvědčivé.

„Pořád tam byl pocit nejistoty a nervozity,“ líčila. „Ale řekla jsem si: Věř veškeré té práci, kterou jsme poslední měsíce odvedli, a zvládneme to. Když začala hrát hudba, pomyslela jsem si: Tohle zažiješ jednou za život, dej do toho všechno. Propojila jsem se s Martinem a užila si ten moment.“

Hala jim nachystala nádherné prostředí, desítky českých vlajek je vítaly na tribunách.

„Dav nás hnal dopředu,“ řekl Bidař, ačkoliv zároveň přiznával i jisté fyzické a psychické vyčerpání: „Bylo to pro mě náročné, hlavně po včerejšku. Včera byly nervy nahoru dolů, hlava se unavila. Necítili jsme se před dnešní jízdou zrovna nejlíp, ale důležité bylo předvést všechny elementy, a to jsme zvládli.“

I za cenu toho, že závěrečnou piruetu už točil silou vůle.

Zvedaná figura Anny Valesiové a Martina Bidaře v krátkém programu na MS.

„Do poslední vteřiny jsem se ze všech sil snažil udržet ji. Až v závěrečné póze jsem si pak řekl, že dobrý – a našel pár sil na spokojené gesto.“

Na rozdíl od Valesiové, on už zažil velký šampionát před domácím publikem při mistrovství Evropy v Ostravě 2017, tehdy s Annou Duškovou a v roli juniorských mistrů světa.

„Ale tam byla situace jiná v tom, že mi bylo sedmnáct – a teď je mi sedmadvacet. V Ostravě mi bylo ještě všechno jedno,“ pousmál se.

Teď už se oba těší, až si v roli diváků vychutnají zbytek šampionátu – a potom na dva týdny dovolené.

„Pojedu na jih Itálie užít si trochu slunce,“ chystala se Valesiová.

Podpora je neskutečná, zářil krasobruslař Reshtenko. Dřív bych byl v šoku, teď už ne

„Ale už za tři týdny nás čeká soustředění s dalšími českými krasobruslaři z centra Viktorie,“ připomněl Bidař. „Bude fajn, až se zase všichni sejdeme, stmeluje nás to jako tým.“

„A pak začneme přemýšlet o všem na příští sezonu,“ přidala partnerka.

Včetně trojitého odhozeného lutze.

„Letos bylo cílem zařadit ho i do krátkého programu. Cílem pro příští sezonu bude, aby byl víc konzistentní,“ pronesla Valesiová.

Na příštím mistrovství Evropy v Lausanne budou v lednu 2027 obhajovat pozici v evropské top 10.

A kdo ví, třeba se za pražský výkon a umístění dočkají i pozvánky do prestižního seriálu Grand Prix.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Kolín vs. ZlínHokej - 5. kolo - 26. 3. 2026:Kolín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • -
  • -
  • -
Gauffová vs. MuchováTenis - - 26. 3. 2026:Gauffová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.36
  • -
  • 3.07
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.04
  • 3.33
  • 4.19
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.18
  • 7.24
  • 17.30
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.63
  • 3.64
  • 6.37
Ukrajina vs. ŠvédskoFotbal - - 26. 3. 2026:Ukrajina vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 3.34
  • 3.20
  • 2.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pověrčivá maminka se výjimečně dívala. A Bidař s Valesiovou se po jízdě smáli

Malovali v nich snad něco? Fanoušci si utahují z nových kombinéz Mercedesu

George Russell a Kimi Antonelli v kombinézách pro Velkou cenu Japonska 2026

Mercedes nastoupí o víkendu při Velké ceně Japonska se speciálním vizuálem inspirovaným motivem vlka. Vedle upraveného lakování monopostu připravil tým F1 ve spolupráci se značkou Adidas také nové...

26. března 2026  17:13

Zemřel první fotbalista za milion liber. Bývalému italskému kanonýrovi bylo 79 let

Giuseppe Savoldi.

Ve věku 79 let zemřel bývalý italský reprezentant Giuseppe Savoldi, který jako první fotbalista v historii přestoupil za částku přesahující milion liber. Informovala o tom agentura ANSA.

26. března 2026  17:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.