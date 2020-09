Mikulášek: Vémola lhal, jako náš český pošťák by měl doručit, co slíbil

Nejdřív měli zápasit na konci září, pak bossové Oktagonu Ondřej Novotný a Palo Neruda na tiskové konferenci oznámili, že se duel přesune na 17. října. A jak se už tehdy dalo očekávat, přišla další změna. Oba se utkají v prosinci, přesný termín ještě neznají.

Karlos Vémola nestihne zhubnout kvůli srpnové operaci kolene a nákaze koronavirem, takový důvod je schopný Mikulášek uznat. Rozčiluje ho to, že zatímco on bude celý podzim čekat, Vémola plánuje 17. října nastoupit proti někomu jinému a ve vyšší váhové kategorii.

„Co když se zraní nebo prohraje? Sotva pak vleze do klece i se mnou. Jsem vážně naštvaný,“ povídá Mikulášek.

Jak moc?

Pořádně. Nikdo jiný nemá takové výhody jako Karel, kdo on jako je? Princátko? K tomu pořád přichází s nějakou výmluvou. Já chápu zranění, chápu nemoc, jenže to on křičel, že mu na mě stačí měsíc přípravy a že jsem jen boxovací pytel.

Mohl jste ustoupit a souhlasit s posunutím váhového limitu.

Proč bych to dělal, když tvrdil, že chce být králem „84“ a získat titul? Nevidím důvod.

Dlouhá příprava musí být drahá, na kolik vás už vyšla?

Momentálně na 150 tisíc, to je docela dost. Už teď vím, že skončím v mínusu.

I s výplatou, kterou byste měl za zápas s Vémolou dostat?

Ano, i s ní. Nechtěl jsem to nikde zveřejňovat, ale chci ještě polovinu výplaty darovat na charitu, jen bych byl nerad, aby mi lidi psali, kam to mám dát a kam ne. To si určím sám. Každopádně i kdybych si peníze, co plánuju dát charitě, nechal, budu v mínusu.

To mě upřímně překvapuje.

Vidíte, jak jsem hloupý. Mně o peníze vůbec nejde, chci jen dokázat, že s ním zvládnu vyrovnaný zápas a ustojím tři kola.

Taky o vás ale díky Vémolovi ví daleko víc lidí, sponzorů...

Nějaká sláva mě nezajímá. On je hvězda, já obyčejný člověk, který ví, čeho je schopný. Jsem už unavený z toho, jak se to odkládá. Víte, co nechápu? On si klidně na původní termín našeho zápasu dovolí vzít jiného soupeře. Co když se zraní nebo prohraje? Zatímco já jen čekám.

Vy jiného soupeře v říjnu nerisknete?

Kdybych souhlasil s jiným soupeřem, na Karla se už vykašlu. A to nechci, natož pokoušet zranění. Navíc se celou dobu připravuju na něj a podobných zápasníků moc nenajdete. Ani Ondra Novotný nechce riskovat moje zranění, to jsme se shodli.

Přece vám už 1. září na tiskovce muselo být jasné, že se zápas neuskuteční ani v říjnu.

No jasně, bylo. Vždyť Karel lhal, když lidem v sále říkal, že o říjnu slyší poprvé až tam. Všichni věděli, že lhal. Jenže já jsem malý pán, nemám v Oktagonu žádné výhody. Stejně budou všichni říkat, že Karel za nic nemůže a já jsem debil.

Myslíte, že vás fanoušci MMA takhle vnímají?

Nevím a je mi to fuk. Já chci prostě zápas s Karlem Vémolou. Poslední tři měsíce tomu vše přizpůsobuju, přestalo mě to bavit! Chci s ním zápas v kategorii 84. Ať to, jak vždycky náš český pošťák říká, doručí, jak slíbil.

Ještě před dvěma lety by o vás přitom málokdo řekl, že jste profesionální zápasník.

To máte pravdu. Můj denní režim byl úplně obrácený. Přes noc jsem hlídal herny, končil v sedm ráno, šel na trénink, pak spát a zpátky do herny. O víkendu jsem hlídal po diskotékách. Změnilo se to těsně před Oktagonem, trenéři mi řekli, že už to takhle dál nejde.

Velká změna.

Je to tak lepší. Tolik se nestresuju, nebývám nervózní. Tréninky vás hrozně nakopnou a taky už nesnídám v poledne.

Minulý týden vás srazila couvající dodávka, už jste se z toho otřepal?

Zachránil mě batoh na zádech. Řidič couval a porazil mě k zemi, vyloženě mě to vyzulo z bot. Přitom mě musel vidět, místo toho frajer ještě vylezl z auta a řval po mně.

Opravdu?

Vůbec se neomluvil, nezeptal, jestli jsem v pořádku. Kdyby se to stalo mně, tak pro toho člověka udělám cokoliv, odvezu ho minimálně do nemocnice. Tak mě to naštvalo, že jsem mu dal facku. Stalo se to na parkovišti, couval tak rychlostí 40 kilometrů v hodině, chápete?

Řidič couval s dodávkou a srazil Mikuláška k zemi: