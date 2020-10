Luxus vyhnal z Vémoly barbara, bojí se prohry. Já ne, říká Mikulášek

„No prosím, ty výroky mu akorát ubližují. Neustále na sebe zvyšuje tlak. A teď navíc riskuje úplně všechno. Já na rozdíl od něho nemám co ztratit. A takoví lidé jsou nejnebezpečnější,“ vykládá Mikulášek. V jeho hlase cítíte vyrovnanost.

Bylo to v létě velké překvapení, tuzemská organizace Oktagon ohlásila střet dvou chlápků, kteří si do té doby pouze vyměňovali názory a urážky na sociálních sítích.

Vémola navíc patří k nejúspěšnějším českým zápasníkům, zato Mikuláškova kariéra dosud nikterak neoslňovala. Sedm výher, šest porážek, do Oktagonu se dostal teprve v roce 2019 a sám sebe označoval jednoduše za bitkaře.

„Tím zůstávám, ale přece jsem se změnil. To si Karel neuvědomuje,“ myslí si Mikulášek. „On se pořád připravuje na starého Vaška, jenže já za poslední půl rok prošel velkým přerodem.“

Ze sportovního hlediska ten souboj pořád nedává valný smysl, zato z marketingového ano. I v kontextu pandemie, která začátkem roku zastavila sport ve světě. Pobaví, zaujmou, nalákají fanoušky v době, co sportu nepřeje.

Důkazem může být jejich „diskuse“ před televizní kamerou koncem září, která má jen na YouTube téměř 300 tisíc zhlédnutí!

Zápasu by se lidé měli dočkat 5. prosince.

„Bude to snadný zápas. Dostávám šanci nafackovat někomu za blbý kecy,“ říkal Vémola. „Jestli by pro mě měl být Mikulášek soupeřem, opravdu bych se měl nad kariérou zamyslet.“

„Já se toho nemůžu dočkat. Opravdu se těším čím dál víc. Půjdu do klece s čistým svědomím, že jsem se dobře připravil, ať to dopadne jakkoliv,“ tvrdí Mikulášek. „Víte, ze začátku jsem chtěl ten zápas hlavně přežít. Teď už ne, teď chci vyhrát! I Vémola o sobě podle mě začíná pochybovat, to je pro mě pocta.“

Že by o sobě Vémola pochyboval, to alespoň z veřejných vyjádření nevyplývá, výhra nad Robertsenem ho naopak silně nabudila. Po operaci kolene, po prodělání nemoci covid-19 i po rozchodu. Prý zase cítí tu chuť vítězit jako dřív.

Co se tedy podle Mikuláška změnilo?

„Život v luxusu z něj vyhnal barbara, kterého potřebujete mít v sobě. Není hlad, není chuť. Já pořád hraju na jednu kartu, nemám na výběr, proto jsem hladovější. Kája se prohry bojí, proto nebude riskovat. Není to ten stejný člověk, jako když se před lety vrátil do Česka.“



Vémola pro iSport.cz ale řekl: „Stále mám důvody, proč zápasím. Největším jsou mé děti, protože jsou na svého tátu hrdé. A moje úspěchy a neúspěchy ovlivňují celou mou rodinu. V příštím zápase budu přesně ten Terminátor, jak ho znáte. Bude to strašná vražda.“

Jednou z otázek tak 5. prosince bude (vedle toho, kdo zvítězí) i to, jaký Vémola se lidem ukáže. Motivace by měl mít vzhledem k touze po odvetě s Attilou Véghem dost.

Neví se také to, kde jejich souboj proběhne. Další turnaj na konci listopadu organizátoři zřejmě přesunou do Maďarska, pokud by nevyšlo Česko. O akci začátkem prosince ale podrobnosti neprozradili. Mohli by však hledat variantu, v níž by jejich boj vidělo alespoň pár diváků osobně.