Fotbal opustil kvůli zranění, teď Chaloupka vládne v peřejích

„Vážně to trvalo tak dlouho? To jsem nevěděl,“ říkal v neděli novopečený mistr světa. V jeho tváři bylo patrné, jak si triumf užívá. A trochu nevěří. Když sledoval jízdy svých soupeřů, kteří končili za ním, neustále se chytal za hlavu. Cože? Oni jsou za mnou?

„Přiznám se, že jsem to ještě nevstřebal. Nějakou chvilku mi to bude trvat,“ líčil se zlatem na krku. „Vnímám to jako jeden nepřerušený sled událostí.“

V kategorii do třiadvaceti let získával jednu velkou medaili za druhou. Ale že bude ze Slovenska odjíždět jako seniorský mistr světa?

Ne, s tím nepočítal.

Přitom mohlo být vše jinak. Jako mladý se věnoval fotbalu, jenže prodělal zánět kyčelního kloubu a musel skončit. „S rodiči jsme proto hledali sport, kde nebudu potřebovat nohy, a tak jsem se dostal ke kanoistice,“ líčil kdysi.

Svět pádel se mu zalíbil, zůstal v něm, našel si kamarády a rychle se zlepšoval.

A teď je mistrem světa.

Tak snadné to pochopitelně nebylo. S tím ale Chaloupka problém neměl. „Jeho doménou je poctivost,“ vyzdvihuje jeho trenér Miloslav Říha. „Už v mládí měl velmi profesionální přístup – ať už na vodě, nebo mimo ni. To, že sport bere na sto procent, je to nejdůležitější.“

Vodní slalomář Václav Chaloupka během mistrovství světa v Bratislavě

Dokládá to, že spolupracuje i s kondičním trenérem Jonášem Křepelkou. „Vyhovuje mi to, hodně dbám na suchou přípravu,“ líčí Chaloupka. „Myslím, že jsme udělali spoustu práce. Ale spousta další nás ještě čeká.“

Zvlášť vzhledem k tomu, co od něj trenér čeká. „Vyhraje olympiádu,“ rychle s úsměvem vypálil Říha. Pak ale vážněji dodal: „Ne, byla to samozřejmě nadsázka. I když, proč ne? Je to s otazníkem.“

Chaloupkovi pomáhá, že se učí od těch nejlepších. V jeho tréninkové skupině jsou i velcí vítězové na kajaku Vít Přindiš a Vavřinec Hradilek. „Baví mě se na ně dotahovat,“ pochvaluje si.

Dlouhou dobu od kajakářů slýchal vtípky. Česká mužská kanoistika v posledních letech byla spíše v pozadí a medaile vozili právě Přindiš, Hradilek, Jiří Prskavec a spol.

To se teď změní?

„Teď můžu dělat vtípky já,“ usmál se Chaloupka. Kajakářům se totiž na mistrovství světa nedařilo. „Budu muset ale pomalu, určitě jsou ještě zklamaní. Nějaký vtípek tam pošlu, ale pár dnů jim dám.“

Mezitím si bude užívat titul.