Kanoista Chaloupka získal český titul. Splnil jsem si sen, září

Šampionát se konal na přírodní trati pod Lipnem, což je pro všechny závodníky výjimečný zážitek. „Proti umělým tratím, na kterých jezdíme teď už všechny závody, je to opravdu rozdíl a člověk si musí na přírodní vodu přivyknout. Ale je to úžasné, příroda je nádherná,“ rozplýval se.

K vítězství mu pomohla i chyba druhého Vojtěcha Hegera, který jel sice nejrychleji, ale v předposlední bráně si připsal dvousekundovou penalizaci. Třetí byl mladý reprezentant do 23 let Jan Větrovský.

„Trať vypadala lehká, ale závěr byl hodně těžký, takže jsem rád, že jsem ho ustál a stačilo to na vítězství,“ oddechl si Chaloupka.

Titul i nedávná nominace do reprezentace jsou pro něj důležitým ujištěním, že jde po správné cestě. Jako kluk vodě propadl v SK UP Olomouc, na Mlýnském náhonu se vyjezdil až pro světový juniorský bronz v roce 2015, o rok později byl třetí na mistrovství Evropy. Věděl, že pokud chce dál růst, musí jít do Prahy, a tak přestoupil do USK.

Hned nato se stal mistrem světa do 23 let, poslední dva roky si však musel na větší úspěch počkat. Přišel až teď. „Sezona je pro mě snová. Příprava byla náročná, ale tím, jak byla protažená, mám z čeho brát,“ pochvaluje si.

Sil bude potřebovat ještě spoustu, v polovině září se v Troji představí na mistrovství Evropy.