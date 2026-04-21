V taxíku s Beckerem a šaty na poslední chvíli. Kratochvíl zažil sportovní Oscary

„Jednou větou: Bylo to suprové, byl to neskutečný zážitek,“ začíná vyprávění ještě na madridském letišti. Sportovního Oscara, jak se prestižním cenám přezdívá, si sice s sebou domů neveze, už samotné nominace si však neskutečně cení.
Což je pochopitelné, vždyť je teprve čtvrtým českým zástupcem, který se o tuto trofej ucházel. A dokonce prvním mužem. Před ním se mezi světovou sportovní elitu dostaly jen tenistky Petra Kvitová a Markéta Vondroušová a Ester Ledecká. Také k nim se teď osmnáctiletý plavec připojil.
|
Kratochvílovi cena Laureus unikla. Hlavní kategorie ovládli Alcaraz a Sabalenková
Ale především prožil večer se jmény jako Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenková či Lando Norris, kteří si sošku odnesli. „Bylo to samozřejmě podobné jako vyhlášení, která už jsem zažil, ale zároveň to bylo úplně jiné,“ popisoval Kratochvíl. „Měl jsem od sebe dvacet metrů na pódiu úplné hvězdy, s nějakými jsem se i potkal, takže to bylo úplně super.“
Přece jen s Borisem Beckerem se v taxíku neprojede jen tak někdo...
Ale nepředbíhejme a nechme vyprávět samotného Kratochvíla.
„Do Madridu jsme přiletěli v neděli odpoledne. Rodiče mě ten den vyzvedávali v Plzni, kde jsem byl v sobotu na Majálesu. V Madridu jsme se rychle ubytovali, vyrazili jsme na jídlo. A hned ten den večer jsme měli takovou neformální večeři,“ přibližuje život sportovní hvězdy.
Že na takové zacházení není mladý Čech úplně zvyklý, dokazuje i veselá příhoda ze zmiňované večeře. „Dali nám hrozně moc předkrmů, nějaké humří klepeto, řasy, nějaké houby. Vůbec nechápu, co to bylo za chutě!“ smál se Kratochvíl do telefonu.
„Jak na to nejsem zvyklý, tak mi to ze začátku vůbec nechutnalo. Tak si říkám: Kámo, já tady jím nějaký zákusek za sto éček a vůbec mi nechutná! Ale nakonec dobrý.“
Do španělského hlavního města dorazilo kromě nominovaných sportovců a sportovkyň také mnoho dalších hvězd. Navíc Madrid aktuálně hostí prestižní antukový turnaj, a tak se jeho centrem hemžilo i několik slavných tenistů, kteří kvůli zběsilému cestování často takové akce nenavštěvují.
„A my jsme v tu neděli večer potkali Djokoviče!“ pochlubil se Kratochvíl. „Ale bylo mi blbé říct si o fotku. S pár lidmi jsem si pokecal, přišla za mnou nějaká paní, která byla v roce 1984 na olympiádě, ale já jsem ji neznal. Potkal jsem šéfy Laureusu, šéfa Mezinárodního paralympijského výboru, slavné moderátory i sportovce.“
Ale největší zážitek má Kratochvíl ze setkání s legendárním tenistou Beckerem. „Chvíli jsme si povídali, ale nebyla to žádná rozsáhlá konverzace. Pak jsme ale spolu jeli na hotel jedním taxíkem, to bylo úplně hustý.“
|
Závody, maturita, přijímačky... A pak znovu na paralympiádu! Jak se mění Kratochvíl?
Ovšem až v pondělí začala ta pravá slavnostní paráda. Ceny Laureus byly založené v roce 1999, jejich rekordům vládnou tenisté. Nejvíce vítězství v mužské kategorii mají Roger Federer a Novak Djokovič, mezi ženami drží prvenství Serena Williamsová. A letos v hlavních kategoriích uspěli Alcaraz se Sabalenkovou.
„Bylo úžasné, když to vyhrávali a byli vážně kousek ode mě,“ vyprávěl Kratochvíl už chvíli před odletem zpět do Česka. „Bylo vidět, že si to sportovci navzájem opravdu přejí, navíc to měli udělané dobře i organizačně. Užil jsem si i červený koberec.“
Na předávání vyrazil český paraplavec se svým tatínkem, který ho pokaždé doprovází i na jiná vyhlášení. Kratochvíl totiž už třikrát po sobě ovládl soutěž o nejlepšího parasportovce roku, umisťoval se také v první trojici v kategorii juniorů na Sportovci roku.
Jenže když se v Madridu usadil ke stolu, doslechl se, že na jeho jméno jsou nachystaná další dvě místa. „A tak jsme asi půl hodiny před začátkem zjistily, že tam má místo i mamka a asistentka Káťa. Ony v tu dobu zrovna seděly na hotelu u bazénu a dávaly si nějaký hamburger. Tak jsme jim volali, že můžou přijít,“ podělil se Kratochvíl o vtipný zážitek.
„Ony ale neměly žádné oblečení. Tak se zvedly, šly nakoupit šaty a do třiceti minut přijely za námi. Já jsem jim zařídil taxíka a organizátoři byli úplně super a ochotní. Dopadlo to skvěle!“
Slavnostní večer si tak Kratochvíl mohl užít se všemi. Triumf v podobě vítězné sošky sice nezískal, ale přesto odlétal ve skvělé náladě. „Jsem spokojený, že jsem tady mohl být. Být mezi všemi hvězdami je pro mě top úspěch. Třeba už se to nikdy nepovede, takže jsem si to užil úplně naplno.“
I když pokud má nominaci na sportovního Oscara někdo zopakovat, tak právě talentovaný plavec z obce Halže.