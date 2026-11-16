V pátek překonáním rekordu pekingské dráhy ovládl závod na 5 000 metrů. Nestačil mu ani olympijský vítěz z milánských her a světový rekordman Nor Sander Eitrem. V sobotu pak poprvé v kariéře stál na pódiu Světového poháru i na své doplňkové trati na 1 500 metrů. „Ztrácet vteřinu třicet na olympijského šampiona není špatné,“ prohodil Jílek se svým typickým klidem v nahrávce pro média.
Do minulé sezony vstupoval jako vycházející rychlobruslařský supertalent – kdo by ale tušil, že nakonec celý seriál na dlouhých tratích ovládne a stane se majitelem zlata i stříbra z olympijských her?
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Jílek v hromadném závodě v Pekingu spadl, přesto zabojoval a byl devátý
Zase o rok starší, ale v neděli ve dvacetičlenném startovním poli stále nejmladší. Přesto vládne na deseti kilometrech, a jak napověděl úvodní podnik v Pekingu, i na poloviční trati. „Soupeři mě pozorně sledují,“ líčil ještě před sezonou.
Jemu to ale pranic nevadí. Jen tak něco ho nerozhází. Drží se svého plánu, dominuje a neskrývá to. „Měl jsem v plánu jet pod traťový rekord, myslel jsem si, že jedině ten bude znamenat výhru,“ stroze popisoval po pátečním triumfu na 5 000 metrů, kde o více než čtyři sekundy pokořil výkon Švéda Nilse van der Poela, který mu vynesl před čtyřmi lety olympijské zlato.
„Potvrdila se letní příprava, že jsem v tréninku udělal všechno dobře a na sezonu jsem připravený.“ Hodně času strávil se svou mezinárodní tréninkovou skupinou na kolečkových bruslích v německém Geisingenu, trénoval na oválu v Běchovicích, dřel v posilovně. Dokonce si střihl i cyklistickou L’Etape, kde na 135 kilometrů dlouhé trase s 1 700 metry převýšení mezi českými závodníky dojel na sedmém místě.
„Bylo náročné skloubit trénink se školou a osobním životem,“ přiblížil. A tak si mohl po prvním triumfu s nadhledem povzdechnout: „Čekal jsem, že to bude o dost těžší, ale asi se ukázalo, že jsem měl dobrý den.“ Zapracoval i na rychlosti a startech, zaměřit se totiž hodlá právě i na kratší distance, což v Číně třetím místem na 1 500 metrů za rivalem Eitremem a olympijským šampionem Ning Čung-jenem potvrdil. „Je to skvělý posun na sprinterských tratích, na které jsme se před sezonou také zaměřovali. Abych se ale dostal na stejný level, na jakém jsem na pětce a desítce, to bude chtít ještě hodně práce,“ tuší.
Nicméně vzápětí kriticky přemítá: „Chtěl jsem být na začátku rychlejší, ale nepodařilo se mi úplně srovnat. To se ale snad do dalších závodů vyladí.“
Povedený víkend v Pekingu hodlal zakončit mezi nejlepšími i v závodě s hromadným startem. „Cítím se dobře, jsem nabuzený. Jak se teď změnila pravidla, tak bude důležité, abych hlavně přežil ve zdraví. Základ je, abych zůstal v áčku, a pak teprve půjde o výsledek,“ říkal před startem.
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Měl jsem v plánu traťový rekord, jen ten může znamenat výhru, líčil vítězný Jílek
Po nucené dvouhodinové pauze způsobené opravou ledu si v novém eliminačním formátu bezpečně hlídal své soupeře, kteří postupně odpadávali. Jenže pak přišel zmiňovaný pád v sedmém kole a celá skupina mu ujela.
Ještě když se zvonilo do dalšího vylučovacího kola, ztrácel desítky metrů. Přesto se osamoceně dokázal vrátit zpět, na cílové čáře kopnout bruslí dopředu a zůstat v závodě. V neustálém nastupování mu však poté scházely síly a tři kola nato byl po dalším drobném zaváhání vyřazen a skončil devátý.
Hned za týden si ale Jílek může zlepšit náladu v japonském Obihiru, kam se celý seriál přesune. Pokud ho v rozletu nezastaví další pád.