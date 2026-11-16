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V rozletu ho zastavil až pád. Jílek v Pekingu ukázal, že začíná dominovat

Kryštof Morong
  11:00
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Metoděj Jílek

Metoděj Jílek | foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Metoděj Jílek na Světovém poháru v Pekingu.
Rychlobruslař Metoděj Jílek reaguje po dojezdu závodu na 10 000 metrů na MS ve...
Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.
Rychlobruslař Metoděj Jílek na trati 10 000 metrů na MS ve víceboji.
8 fotografií
Bez problému kroužil po ovále a hlídkoval na čele. Až do sedmého kola hromadného závodu. Pak v letícím balíku Metoděje Jílka poslal k zemi kontakt s Italem Di Stefanem. Obří ztrátu sice ještě dokázal dohnat, přesto ze souboje o vítězství vypadl. I tak v neděli ještě jednou v Pekingu ukázal, komu nejlepší rychlobruslaři světa budou v nové sezoně čelit.

V pátek překonáním rekordu pekingské dráhy ovládl závod na 5 000 metrů. Nestačil mu ani olympijský vítěz z milánských her a světový rekordman Nor Sander Eitrem. V sobotu pak poprvé v kariéře stál na pódiu Světového poháru i na své doplňkové trati na 1 500 metrů. „Ztrácet vteřinu třicet na olympijského šampiona není špatné,“ prohodil Jílek se svým typickým klidem v nahrávce pro média.

Do minulé sezony vstupoval jako vycházející rychlobruslařský supertalent – kdo by ale tušil, že nakonec celý seriál na dlouhých tratích ovládne a stane se majitelem zlata i stříbra z olympijských her?

Jílek v hromadném závodě v Pekingu spadl, přesto zabojoval a byl devátý

Zase o rok starší, ale v neděli ve dvacetičlenném startovním poli stále nejmladší. Přesto vládne na deseti kilometrech, a jak napověděl úvodní podnik v Pekingu, i na poloviční trati. „Soupeři mě pozorně sledují,“ líčil ještě před sezonou.

Jemu to ale pranic nevadí. Jen tak něco ho nerozhází. Drží se svého plánu, dominuje a neskrývá to. „Měl jsem v plánu jet pod traťový rekord, myslel jsem si, že jedině ten bude znamenat výhru,“ stroze popisoval po pátečním triumfu na 5 000 metrů, kde o více než čtyři sekundy pokořil výkon Švéda Nilse van der Poela, který mu vynesl před čtyřmi lety olympijské zlato.

„Potvrdila se letní příprava, že jsem v tréninku udělal všechno dobře a na sezonu jsem připravený.“ Hodně času strávil se svou mezinárodní tréninkovou skupinou na kolečkových bruslích v německém Geisingenu, trénoval na oválu v Běchovicích, dřel v posilovně. Dokonce si střihl i cyklistickou L’Etape, kde na 135 kilometrů dlouhé trase s 1 700 metry převýšení mezi českými závodníky dojel na sedmém místě.

Rychlobruslař Metoděj Jílek v závodě na 1500 metrů na MS ve víceboji.

„Bylo náročné skloubit trénink se školou a osobním životem,“ přiblížil. A tak si mohl po prvním triumfu s nadhledem povzdechnout: „Čekal jsem, že to bude o dost těžší, ale asi se ukázalo, že jsem měl dobrý den.“ Zapracoval i na rychlosti a startech, zaměřit se totiž hodlá právě i na kratší distance, což v Číně třetím místem na 1 500 metrů za rivalem Eitremem a olympijským šampionem Ning Čung-jenem potvrdil. „Je to skvělý posun na sprinterských tratích, na které jsme se před sezonou také zaměřovali. Abych se ale dostal na stejný level, na jakém jsem na pětce a desítce, to bude chtít ještě hodně práce,“ tuší.

Nicméně vzápětí kriticky přemítá: „Chtěl jsem být na začátku rychlejší, ale nepodařilo se mi úplně srovnat. To se ale snad do dalších závodů vyladí.“

Povedený víkend v Pekingu hodlal zakončit mezi nejlepšími i v závodě s hromadným startem. „Cítím se dobře, jsem nabuzený. Jak se teď změnila pravidla, tak bude důležité, abych hlavně přežil ve zdraví. Základ je, abych zůstal v áčku, a pak teprve půjde o výsledek,“ říkal před startem.

Měl jsem v plánu traťový rekord, jen ten může znamenat výhru, líčil vítězný Jílek

Po nucené dvouhodinové pauze způsobené opravou ledu si v novém eliminačním formátu bezpečně hlídal své soupeře, kteří postupně odpadávali. Jenže pak přišel zmiňovaný pád v sedmém kole a celá skupina mu ujela.

Ještě když se zvonilo do dalšího vylučovacího kola, ztrácel desítky metrů. Přesto se osamoceně dokázal vrátit zpět, na cílové čáře kopnout bruslí dopředu a zůstat v závodě. V neustálém nastupování mu však poté scházely síly a tři kola nato byl po dalším drobném zaváhání vyřazen a skončil devátý.

Hned za týden si ale Jílek může zlepšit náladu v japonském Obihiru, kam se celý seriál přesune. Pokud ho v rozletu nezastaví další pád.

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