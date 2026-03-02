V naší hale bydlí vojáci. Volejbalista hrající v Izraeli o útocích i návratu do Česka

Volejbalista Adam Bartoš ve zlínském dresu.

Stanislav Kučera
  17:00
Během telefonického rozhovoru se najednou z reproduktoru ozve drnčení alarmu. Volejbalista Adam Bartoš, toho času v Tel Avivu, kde hraje za místní Maccabi, přeruší větu a rychle zahlásí: „Moc se omlouvám, musíme jít do krytu.“ A pak zavěsí. V podobném hektickém režimu funguje od soboty, Izrael totiž čelí náletům ze strany Íránu, ve kterém společně s USA provádí vojenské útoky.

Třiatřicetiletý Bartoš působí v Tel Avivu od začátku sezony, předtím hrál i v Dubaji, kam také v posledních dnech dopadají íránské drony a rakety.

„Psal jsem si s bývalými spoluhráči, kteří jsou v šoku, ta země na to není tak připravená jako Izrael,“ popisuje pro iDNES.cz. „Já si tady zalezu do krytu, který má silné stěny, ale oni jsou na hotelech a mají jen pokyn jít do místnosti bez oken. A to je všechno. To vám na psychice nepřidá. Co jsem slyšel, je to tam masakr.“

Přítelkyni přišla z aplikace DROZD zpráva, že je možnost z Izraele odletět, ale že bych měl jet čtyři pět hodin autobusem na egyptské hranice, když kolem létají bomby…

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských...

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně u konce. Slavnostní zakončení XXV. zimního sportovního svátku se odehrálo v římském amfiteátru ve Veroně, kde pomyslnou štafetu převzala...

Volejbalista Adam Bartoš ve zlínském dresu.

Během telefonického rozhovoru se najednou z reproduktoru ozve drnčení alarmu. Volejbalista Adam Bartoš, toho času v Tel Avivu, kde hraje za místní Maccabi, přeruší větu a rychle zahlásí: „Moc se...

2. března 2026

Schumacherův syn debutoval v IndyCar. Měl nehodu už v prvním kole závodu

Mick Schumacher jezdí tuto sezónu v IndyCar.

Syn legendárního pilota Formule 1 Michaela Schumachera opět závodí v zámoří. O uplynulém víkendu se Mick Schumacher poprvé představil v seriálu IndyCar. Dění v americkém paddocku si podle všeho...

2. března 2026  16:30

Gól Sparty byl podle komise v pořádku. Benešovi vyčetla vyloučení Godwina

Setkání sparťanského kapitána Lukáše Haraslína s koučem Baníku Ondřejem Smetanou

Diskutovaný druhý gól sparťanských fotbalistů v utkání s Baníkem (5:2), jemuž předcházel ofsajd nabíhajícího Pavla Kadeřábka, byl podle komise rozhodčích správně uznán. Naopak pardubický Emmanuel...

2. března 2026  16:27

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

2. března 2026  15:43

SP v biatlonu v Kontiolahti 2026: program, výsledky, český tým

Tereza Voborníková během stíhacího závodu na ZOH 2026.

Světový pohár v biatlonu pokračuje prvními závody po zimní olympiádě. Sedmou zastávkou je finské Kontiolahti, kde se poběží šest závodů. Kompletní program, výsledky, českou nominaci i další informace...

2. března 2026  15:27

Pokud se prokáže rasismus, Prestianni u mě skončil. Mourinho se vrátil ke kauze

Vinicius Júnior si v zápase s Benfikou stěžoval na rasismus ze strany domácích...

Bezprostředně po zápase nechtěl domnělé chování svého svěřence odsuzovat. A neučinil tak ani s odstupem. Přesto José Mourinho, kouč fotbalistů Benfiky, nyní zaujal v kauze Gianlucca...

2. března 2026  15:17

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...

2. března 2026  15:07

Kapitánka zlatých amerických hokejistek si v televizi rýpla do Trumpa. Sklidila ovace

Ženky hokejový tým USA oslavuje olympijské zlato. Ve finále porazil Kanadu.

Kapitánka amerického týmu Hilary Knightová, která se svými spoluhráčkami ovládla olympijský turnaj hokejistek, si o uplynulém víkendu v pořadu Saturday Night Live rýpla do prezidenta Donalda Trumpa....

2. března 2026  14:20

Brignoneová po vážném zranění a dvou zlatech ukončila lyžařskou sezonu

Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)

Po vážném zranění a dvou zlatech na olympijských hrách ukončila lyžařka Federica Brignoneová sezonu. Tělo už nespolupracuje, oznámila v prohlášení italského svazu. Dá si tedy pauzu a bude s nohou...

2. března 2026  14:05

Welsch o jihlavské lekci od Slovinců: Nechali jsme si to proklouznout mezi prsty

Čeští basketbalisté v jihlavské aréně před zápasem se Slovinskem

Měla to být oslava basketbalu v novém chrámu na Vysočině. Místo toho zůstala pachuť z promarněné šance. Česká reprezentace v neděli v Jihlavě podlehla Slovinsku 84:86, přestože v poločase vedla o...

2. března 2026  14:02

