Třiatřicetiletý Bartoš působí v Tel Avivu od začátku sezony, předtím hrál i v Dubaji, kam také v posledních dnech dopadají íránské drony a rakety.
„Psal jsem si s bývalými spoluhráči, kteří jsou v šoku, ta země na to není tak připravená jako Izrael,“ popisuje pro iDNES.cz. „Já si tady zalezu do krytu, který má silné stěny, ale oni jsou na hotelech a mají jen pokyn jít do místnosti bez oken. A to je všechno. To vám na psychice nepřidá. Co jsem slyšel, je to tam masakr.“
Přítelkyni přišla z aplikace DROZD zpráva, že je možnost z Izraele odletět, ale že bych měl jet čtyři pět hodin autobusem na egyptské hranice, když kolem létají bomby…