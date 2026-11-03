Jak reagují lidi, když se o vás dozvědí, že jste jedna z nejlepších lukostřelkyň na světě? Vyzvídají, co byste dokázala trefit?
Často se ptají, jestli bych jako v dávné legendě uměla sestřelit jablko položené na něčí hlavě.
Co odpovídáte?
Pro mě to není příjemná otázka, rozhodně bych na nikoho živého nemířila. Chápu, že tuhle situaci má hodně lidí spojenou s Robinem Hoodem, jenže sportovní lukostřelba je něco úplně jiného než trefování jablka pro zábavu.
Říkáte Robin Hood? Nespletla jste si anglického zbojníka se švýcarským národním hrdinou Vilémem Tellem?
To se právě plete spousta lidí. Mluví o Vilému Tellovi, jenže ten střílel z kuše, zatímco Robin Hood byl lukostřelec.
Se vším všudy, tedy se stabilizátory a zaměřovačem, stojí 150 až 200 tisíc korun. Šípy taky nejsou levné, jeden stojí tisícovku. Není dřevěný, jak byste si mohl představovat, ale je z karbonu a má wolframový hrot.