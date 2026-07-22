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Satkové ani Rohanovi nevyšla kanoistická kvalifikace. Na mistrovství světa vypadli

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  20:51

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Lukáš Rohan během závodu SP v Praze | foto: ČTK

Ve středeční kvalifikaci kanoistů na mistrovství světa ve vodním slalomu vypadla vedoucí žena Světového poháru Martina Satková i Lukáš Rohan, stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021. Další čtyři české kánoe na šampionátu v americkém Oklahoma City uspěly.

Do pátečního semifinále se dostali Tereza Kneblová, Adriana Morenová, Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka.

Satková, jež se letos dvakrát dostala v SP na stupně vítězů, byla papírově čtvrtou nejlepší ženou na startu. V kvalifikační jízdě však chybovala, ztratila více než deset sekund na vítěznou Francouzku Marjorie Delassusovou a obsadila 33. příčku. Od postupové třicítky ji dělilo 1,02 sekundy.

Česká kanoistka Martina Satková.

Další dvě české kanoistky s postupem problém neměly. Kneblová, která na úvod MS neuspěla v časovce kayakcrossu, obsadila v kvalifikaci sedmou příčku. Morenová, jež je na šampionátu místo původně nominované Terezy Michalové, se kvalifikovala jako dvacátá.

V mužské kvalifikaci se nejvíce dařilo jednadvacetiletému Kratochvílovi. Nedávný vicemistr světa do 23 let postoupil ze druhé pozice, ztratil 59 setin na vítězného Francouze Nicolase Gestina. „Jsem úplně nadšený. Je to moje první seniorské mistrovství světa a jsem rád, že jsem tu kvalifikaci pohlídal a vyšla mi. Budu se těšit na semifinále,“ řekl v nahrávce pro média.

České medaile hned na úvod MS. Krejčí a Beková slaví stříbro v časovce kayakcrossu

Mistr světa z roku 2021 Chaloupka si zkomplikoval situaci čtyřmi trestnými sekundami. Nakonec proklouzl do semifinále jako poslední třicátý. „Určitě úleva. Přece jenom je to vrchol sezony, na který jsem se připravoval fakt dost, hodně poctivě, makal jsem. Kdybych to zkazil hned v kvalifikaci a jel domů, tak by mě to hodně mrzelo. Jsem rád, že se to štěstí přiklonilo na mou stranu,“ oddechl si.

Jako poslední postupující byl o 1,8 sekundy rychlejší než Rohan, který na vítěze kvalifikace Gestina ztratil 9,23 sekundy a obsadil nepostupové 39. místo.

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