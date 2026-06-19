Po dlouhé nemoci zemřel Ondřej Horský. Bývalému reprezentantovi bylo 49 let

Největších úspěchů dosáhl Horský na čtyřkajaku, s nímž získal bronz na kilometru na mistrovství světa 2010 i dvě evropské medaile stejné hodnoty. Domácí tituly vybojoval i na singlu a na deblu.
Připravujeme podrobnosti...
Největších úspěchů dosáhl Horský na čtyřkajaku, s nímž získal bronz na kilometru na mistrovství světa 2010 i dvě evropské medaile stejné hodnoty. Domácí tituly vybojoval i na singlu a na deblu.
Připravujeme podrobnosti...
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
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