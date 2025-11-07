Už v rozplavbě. Plavec Švarc překonal český rekord na padesátce volně

  14:27
Na Velké ceně Brna překonal plavec Radim Švarc český rekord na 50 metrů volný způsob v krátkém bazénu. Už v rozplavbě ho vylepšil o setinu na 21,61 sekundy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Osobní rekord si třiadvacetiletý účastník letošní univerziády Švarc, jenž závodí za brněnskou Kometu, vylepšil o 35 setin sekundy. Z čela národních historických tabulek odsunul Jana Foltýna, který teprve před třemi týdny překonal na nejkratší kraulařské distanci 13 let staré maximum Tomáše Plevka.

Jsem pomalý, myslel si. Byl z toho světový rekord. Kratochvíl o singapurském zázraku

Velká cena Brna, která se koná od pátku do neděle, patří do Českého poháru v krátkém bazénu. Účastní se jí přední čeští plavci v čele s Barborou Seemanovou. Pro závodníky je poslední šancí na splnění limitů pro účast na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu v polském Lublinu, kam se zatím kvalifikovalo 11 českých plavců. Švarcovi ani rekord ke splnění limitu nestačil.

