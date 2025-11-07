Už v rozplavbě. Plavec Švarc překonal český rekord na padesátce volně

Osobní rekord si třiadvacetiletý účastník letošní univerziády Švarc, jenž závodí za brněnskou Kometu, vylepšil o 35 setin sekundy. Z čela národních historických tabulek odsunul Jana Foltýna, který teprve před třemi týdny překonal na nejkratší kraulařské distanci 13 let staré maximum Tomáše Plevka.
Velká cena Brna, která se koná od pátku do neděle, patří do Českého poháru v krátkém bazénu. Účastní se jí přední čeští plavci v čele s Barborou Seemanovou. Pro závodníky je poslední šancí na splnění limitů pro účast na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu v polském Lublinu, kam se zatím kvalifikovalo 11 českých plavců. Švarcovi ani rekord ke splnění limitu nestačil.