Karvinští házenkáři prohráli ve čtvrtfinále Evropského poháru, srazil je Češko

Karviná prošla do čtvrtfinále Evropského poháru po třech letech, ale na semifinalistu minulého ročníku v jeho hale nestačila. Druhý poločas přitom pozici českého mistra do odvety přece jen o něco vylepšil, o přestávce totiž vedli domácí hráči rozdílem osmi branek.
Nejlepším střelcem hostů byl autor sedmi gólů Ilja Blyzňuk, domácí Diano Češko se prosadil desetkrát.
Karviná a Izvidač na sebe narazily i předloni, tehdy v kvalifikaci o postup do základní skupiny Evropské ligy uspěl český celek. V případě postupu by Karviná v dubnovém semifinále hrála s vítězem dvojzápasu mezi tureckým vicemistrem Nilüferem a Tatabányou z Maďarska.
Evropský pohár házenkářů
Úvodní čtvrtfinálové utkání
Izvidač - Karviná 36:31 (20:12)
Odveta se hraje v neděli 5. dubna v Karviné.