Karvinští házenkáři prohráli ve čtvrtfinále Evropského poháru, srazil je Češko

Autor: ,
  20:14
Karvinští házenkáři prohráli v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru v Bosně a Hercegovině s týmem HC Izvidač 31:36. Odveta se hraje v neděli 5. dubna v Karviné.

Emil Caba z Partizanu Bělehrad brání karvinskému pivotu Janu Užekovi ve střelbě. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Karviná prošla do čtvrtfinále Evropského poháru po třech letech, ale na semifinalistu minulého ročníku v jeho hale nestačila. Druhý poločas přitom pozici českého mistra do odvety přece jen o něco vylepšil, o přestávce totiž vedli domácí hráči rozdílem osmi branek.

Nejlepším střelcem hostů byl autor sedmi gólů Ilja Blyzňuk, domácí Diano Češko se prosadil desetkrát.

Karviná a Izvidač na sebe narazily i předloni, tehdy v kvalifikaci o postup do základní skupiny Evropské ligy uspěl český celek. V případě postupu by Karviná v dubnovém semifinále hrála s vítězem dvojzápasu mezi tureckým vicemistrem Nilüferem a Tatabányou z Maďarska.

Evropský pohár házenkářů

Úvodní čtvrtfinálové utkání

Izvidač - Karviná 36:31 (20:12)
Nejvíce branek: Češko 10, Odak 7, Lukenda 5 - Blyzňuk 7, Široký 5, Fulnek 4, Harabiš 4/3.

Odveta se hraje v neděli 5. dubna v Karviné.

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.