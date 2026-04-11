České házenkářky prohrály v Maďarsku a ve skupině Euro Cupu skončily třetí

Český tým zakončil účinkování v Euro Cupu s bilancí čtyř porážek a dvou vítězství, která si připsal proti outsiderovi z Turecka. Před duelem s Maďarskem měl ještě teoretickou šanci na druhé místo a postup mezi čtveřici nejlepších celků poháru, k tomu ale potřeboval bronzové medailistky z posledního Eura porazit aspoň o 12 branek.
Trenéři Tomáš Hlavatý s Danielem Čurdou udělali několik změn v sestavě oproti čtvrtečnímu domácímu duelu s Dánskem, kterému jejich svěřenkyně v Praze podlehly 20:30. Stejně jako před dvěma dny se střelecky dařilo Desortové a dobrou „mušku“ měla i Veronika Holečková, autorka šesti gólů.
Maďarky nicméně od úvodu diktovaly tempo a v zápase ani jednou neprohrávaly. V průběhu první půle sérii šesti branek odskočily do vedení 15:9, český tým ale před přestávkou zabral a ztrátu snížil o polovinu.
Po změně stran se hostující celek po trefě Julie Franková přiblížil na dva góly, víc ale už zápas nezdramatizoval. Maďarky ihned zareagovaly šňůrou sedmi branek a získaly rozhodující náskok. Favoritky vedly před závěrem dokonce o 12 branek, Češky nicméně ještě dokázaly snížit. Uhrály tak lepší výsledek než v říjnu, kdy doma Maďarkám podlehly 20:31.
Češky se poprvé představily v Euro Cup díky tomu, že mají jako spolupořadatel jistou účast na mistrovství Evropy na konci roku a nemusely absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno. Česko bude spolupořádat velkou akci poprvé v samostatné historii a od roku 1990. Los šampionátu se uskuteční v příštím týdnu.
Euro Cup házenkářek
Utkání skupiny 2 v Érdu
Maďarsko - Česko 30:22 (16:13)
Nejvíce branek Maďarska: Klujberová 8, Kuczoraová 6. Rozhodčí: Jovčev, Jončev (oba Bulh.). Vyloučení: 5:4. Sedmimetrové hody: 3/2 - 6/4. Diváci: 1848.