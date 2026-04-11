České házenkářky prohrály v Maďarsku a ve skupině Euro Cupu skončily třetí

České házenkářky prohrály na závěr Euro Cupu v Maďarsku 22:30. Domácí vysoce favorizovaný tým po celé utkání vedl, klíčový náskok získal na začátku druhé půle. Nejlepší českou střelkyní byla stejně jako ve čtvrtek proti Dánsku Eliška Desortová, která skórovala sedmkrát. Národní celek obsadil ve čtyřčlenné skupině třetí místo a do Final Four poháru pro již jisté účastníky mistrovství Evropy nepostoupil.

Eliška Desortová brání norskou hráčku. | foto: David Švarc / Česká házená

Český tým zakončil účinkování v Euro Cupu s bilancí čtyř porážek a dvou vítězství, která si připsal proti outsiderovi z Turecka. Před duelem s Maďarskem měl ještě teoretickou šanci na druhé místo a postup mezi čtveřici nejlepších celků poháru, k tomu ale potřeboval bronzové medailistky z posledního Eura porazit aspoň o 12 branek.

Trenéři Tomáš Hlavatý s Danielem Čurdou udělali několik změn v sestavě oproti čtvrtečnímu domácímu duelu s Dánskem, kterému jejich svěřenkyně v Praze podlehly 20:30. Stejně jako před dvěma dny se střelecky dařilo Desortové a dobrou „mušku“ měla i Veronika Holečková, autorka šesti gólů.

Maďarky nicméně od úvodu diktovaly tempo a v zápase ani jednou neprohrávaly. V průběhu první půle sérii šesti branek odskočily do vedení 15:9, český tým ale před přestávkou zabral a ztrátu snížil o polovinu.

Po změně stran se hostující celek po trefě Julie Franková přiblížil na dva góly, víc ale už zápas nezdramatizoval. Maďarky ihned zareagovaly šňůrou sedmi branek a získaly rozhodující náskok. Favoritky vedly před závěrem dokonce o 12 branek, Češky nicméně ještě dokázaly snížit. Uhrály tak lepší výsledek než v říjnu, kdy doma Maďarkám podlehly 20:31.

Češky se poprvé představily v Euro Cup díky tomu, že mají jako spolupořadatel jistou účast na mistrovství Evropy na konci roku a nemusely absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno. Česko bude spolupořádat velkou akci poprvé v samostatné historii a od roku 1990. Los šampionátu se uskuteční v příštím týdnu.

Euro Cup házenkářek

Utkání skupiny 2 v Érdu

Maďarsko - Česko 30:22 (16:13)
Sestava a branky Česka: Wizurová, M. Malá - Pejšová 1, Šustáčková 1, Poláková, Desortová 7, Kuxová, J. Franková 1, Smetková 5, A. Franková, Holečková 6, Zachová, Kafka Malá 1, A. Kubálková, K. Kubálková.

Nejvíce branek Maďarska: Klujberová 8, Kuczoraová 6. Rozhodčí: Jovčev, Jončev (oba Bulh.). Vyloučení: 5:4. Sedmimetrové hody: 3/2 - 6/4. Diváci: 1848.

České házenkářky prohrály v Maďarsku a ve skupině Euro Cupu skončily třetí

