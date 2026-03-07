České házenkářky v Euro Cupu hravě porazily Turecko i v domácí odvetě

Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy mají v poháru, který hrají již kvalifikované týmy na mistrovství Evropy, po čtyřech duelech na kontě čtyři body.
V říjnu v úvodních dvou zápasech Euro Cupu Češky podlehly favorizovaným celkům Dánska a Maďarska. Po vítězství nad Tureckem se národní výběr v neúplné tabulce bodově dotáhl na druhé místo a stále má teoretickou naději na postup do finálového turnaje, kam projdou první dva celky. Skupinová fáze vyvrcholí v dubnu, kdy Češky nejprve přivítají Dánsko a poté se představí v Maďarsku.
Euro Cupu se poprvé účastní osm zemí. Češky poprvé hrají pohár pro elitní reprezentace díky tomu, že mají jako spolupořadatel již jistou účast na evropském šampionátu na konci roku a nemusejí absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno.
Český tým ve Zlíně nezachytil začátek a rychle prohrával 2:5. Trenéři už v úvodní čtvrthodině sáhli ke změně mezi tyčemi, gólmanskou jedničku Novotnou vystřídala Wizurová. Vysoký favorit zabral, v 21. minutě poprvé v utkání vedl a do přestávky si vytvořil pětibrankový náskok 17:12.
Po změně stran už Češky před téměř dvěma tisícovkami diváků zápas zcela kontrolovaly. V 50. minutě po akci střídající Kovářové poprvé v utkání odskočily do dvouciferného náskoku (29:19) a závěr si již užily. Osmou branku přidala Desortová a vyrovnala tak svůj střelecký výkon ze středečního utkání.
Češkám vyšly první duely od prosincového mistrovství světa. Ve dvojzápase navázaly na zářijové vítězství nad Tureckem, outsidera tehdy na přípravném turnaji v Chebu porazily 32:25. Soupeřky potvrdily aktuální výsledkové trápení a připsaly si osmnáctou porážku z posledních 19 utkání.
Euro Cup házenkářek ve Zlíně
Utkání skupiny 2
Česko - Turecko 36:24 (17:12)
Nejvíce branek Turecka: Gokdemirová 6, Tügelová 6/4. Rozhodčí: Stancuová (Rum.), Pepeová (It.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 5/4. Vyloučení: 1:4. Diváci: 1980.