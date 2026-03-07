České házenkářky v Euro Cupu hravě porazily Turecko i v domácí odvetě

České házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, po středečním venkovním vítězství porazily outsidera čtyřčlenné skupiny v domácí odvetě ve Zlíně hladce 36:24. Osmi góly se znovu blýskla nejlepší střelkyně utkání Eliška Desortová.
České házenkářky se radují z vítězství nad Tureckem.

České házenkářky se radují z vítězství nad Tureckem. | foto: ČTK

České házenkářky před zápasem proti Turecku
Česká házenkářka Kristýna Königová střílí na tureckou bránu.
Česká házenkářka Eliška Desortová s míčem v utkání proti Turecku
Česká házenkářka Veronika Holečková se snaží uvolnit ke střele v utkání proti...
Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy mají v poháru, který hrají již kvalifikované týmy na mistrovství Evropy, po čtyřech duelech na kontě čtyři body.

V říjnu v úvodních dvou zápasech Euro Cupu Češky podlehly favorizovaným celkům Dánska a Maďarska. Po vítězství nad Tureckem se národní výběr v neúplné tabulce bodově dotáhl na druhé místo a stále má teoretickou naději na postup do finálového turnaje, kam projdou první dva celky. Skupinová fáze vyvrcholí v dubnu, kdy Češky nejprve přivítají Dánsko a poté se představí v Maďarsku.

Euro Cupu se poprvé účastní osm zemí. Češky poprvé hrají pohár pro elitní reprezentace díky tomu, že mají jako spolupořadatel již jistou účast na evropském šampionátu na konci roku a nemusejí absolvovat kvalifikaci. Jednu ze základních skupin bude hostit Brno.

Česká házenkářka Eliška Desortová s míčem v utkání proti Turecku

Český tým ve Zlíně nezachytil začátek a rychle prohrával 2:5. Trenéři už v úvodní čtvrthodině sáhli ke změně mezi tyčemi, gólmanskou jedničku Novotnou vystřídala Wizurová. Vysoký favorit zabral, v 21. minutě poprvé v utkání vedl a do přestávky si vytvořil pětibrankový náskok 17:12.

Po změně stran už Češky před téměř dvěma tisícovkami diváků zápas zcela kontrolovaly. V 50. minutě po akci střídající Kovářové poprvé v utkání odskočily do dvouciferného náskoku (29:19) a závěr si již užily. Osmou branku přidala Desortová a vyrovnala tak svůj střelecký výkon ze středečního utkání.

Češkám vyšly první duely od prosincového mistrovství světa. Ve dvojzápase navázaly na zářijové vítězství nad Tureckem, outsidera tehdy na přípravném turnaji v Chebu porazily 32:25. Soupeřky potvrdily aktuální výsledkové trápení a připsaly si osmnáctou porážku z posledních 19 utkání.

Euro Cup házenkářek ve Zlíně

Utkání skupiny 2

Česko - Turecko 36:24 (17:12)
Sestava a branky Česka: Novotná, Wizurová - Königová 1, Schreibmeierová 4, Kordovská, Pejšová, Šustáčková 1, Poláková 2, Desortová 8/2, Smetková 3/1, Vávrová 2, Holečková 5, Zachová 5, Kovářová 1, Kubálková 4, Jestříbková.

Nejvíce branek Turecka: Gokdemirová 6, Tügelová 6/4. Rozhodčí: Stancuová (Rum.), Pepeová (It.). Sedmimetrové hody: 4/3 - 5/4. Vyloučení: 1:4. Diváci: 1980.

OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

Nekořeněná Dukla, už 11 hodin bez gólu. Šustr: Na tréninku si přitom říkám: Wow!

Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.

Góly jsou kořením fotbalu – a fotbal pražské Dukly je tedy z toho pohledu momentálně hodně nedokořeněný. Poslední tým ligy si sice v sobotu odvezl bod z Teplic za bezbrankovou remízu, jenže zase...

7. března 2026  19:21

ONLINE: Jablonec - Olomouc 1:2, Šíp vystřelil v závěru hostům vítězství

Olomoucký útočník Mohamed Jásir si hlídá míč před Filipem Novákem z Jablonce.

V úterý senzačně vyřadili Slavii ve čtvrtfinále domácího poháru, teď chtěli jablonečtí fotbalisté na výhru navázat v lize. Domácí krátce po poločase srovnali zásluhou proměněné penalty Jana...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  19:12

Inspirace od nejlepších, světová show v O2 aréně. Na play off přitvrdíme, hlásí Sparta

O2 aréna před pátým čtvrtfinálovým zápasem mezi domácí Spartou a Třincem.

V základní části vytvořili nový návštěvnický rekord sezony, když do O2 arény přišlo v průměru 13 255 fanoušků. A v předkole play off se hokejová Sparta utká s dlouholetým rivalem z Kladna. V minulé...

7. března 2026  18:52

Udělám to po svém. Končím. Tady a teď. Jak Sáblíková vymyslela originální loučení

Martina Sáblíková zdraví diváky při svém posledním závodě kariéry na...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku V průběhu závodu na 3000 metrů si pomyslela: „Nějakým zázračným způsobem ve mně všechno vzplanulo a jede se mi až neskutečně dobře.“ Přesto se Martina Sáblíková držela plánu, který vymyslela dávno...

7. března 2026  18:45

Slovácko - Ml. Boleslav 2:2, hosté otáčeli, remízu zařídil dvougólový Blahút

Mlhavá radost. Hráči Boleslavi slaví senzační postup do semfinále MOL Cupu.

V tabulce je nadále dělí jediný bod. Záchranářský souboj mezi čtrnáctým Slováckem a třináctou Mladou Boleslaví ve 25. kole Chance Ligy skončil remízou 2:2. Domácí vedli zásluhou Blahúta, skóre pak...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  18:39

Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na opavský koš, brání Šimon Puršl.

I v oslabené sestavě mistrovský Nymburk porazil v dohrávce 1. kola nadstavbové části ligy basketbalistů Opavu 96:78. Vedoucí tým soutěže vyhrál ve své hale už 60. ligové utkání v řadě a aktuální...

7. března 2026  18:27,  aktualizováno  18:38

Jílek je po polovině MS ve víceboji pátý, Zdráhalová desátá. Sáblíková se loučila

Metoděj Jílek na pětikilometrové trati během mistrovství světa ve víceboji

Metoděj Jílek je po polovině mistrovství světa v rychlobruslařském víceboji v Heerenveenu pátý, Nikola Zdráhalová je po dvou ze čtyř závodů desátá. Trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková po...

7. března 2026  13:59,  aktualizováno  18:22

Opavští si udrželi třetí místo ve druhé lize, čtvrtý Artis udolal béčko Baníku

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavští fotbalisté v 18. kole druhé ligy vyhráli na hřišti Chrudimi 2:0 a udrželi si třetí příčku v tabulce, která by jim po skončení soutěže zajistila baráž. Stejně bodů, ale horší skóre má čtvrtý...

7. března 2026  16:40,  aktualizováno  18:18

Příprava na paralympiádu? Zlomená krční páteř. Edlingerová vyjela stříbro i s límcem

Carina Edlingerová s trasérem Alexandrem Paťavou slaví stříbro na...

Od naší zpravodajky v Itálii Už ví, jaké je to být paralympijskou šampionkou. Na předchozích dvou hrách závodila v běžeckém lyžování za rodné Rakousko. Nyní v sedmadvaceti letech soutěží v biatlonu a za Českou republiku. A pro...

7. března 2026  17:38

Bohemians - Liberec 0:0, oba týmy končily v deseti, Hodoušův gól zrušil ofsajd

Útočník Jan Matoušek z Bohemians prochází s míčem okolo libereckého Josefa...

Potřetí v řadě liberečtí fotbalisté ztratili. Ve 25. kole Chance Ligy uhráli jen bezbrankovou remízu na půdě Bohemians. Ti dohrávali bez vyloučeného Matouška, hosté však také dohrávali v deseti, když...

7. března 2026  14:29,  aktualizováno  17:24

