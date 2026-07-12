Volejbalistky uzavřely Ligu národů těsnou výhrou nad Francií, odvracely mečboly

Duel s Francií v Bělehradu zahájily jasnou výhrou 25:12 v úvodní sadě. Francouzky se po sobotním úspěšném boji o záchranu s Bulharskem jen těžko dostávaly do hry.
České reprezentantky naopak v osvědčené základní sestavě hrály v pohodě a dominovaly zejména v obraně na síti, jen za tuto sadu zaznamenaly šest bodových bloků. Francouzky se až v závěru dostaly alespoň na dvouciferný počet bodů.
Do druhé sady na smeč nastoupila Magdalena Bukovská místo Heleny Grozer, která měla podle trenéra Jannise Athanasopulose drobné zranění. Francouzky se rozehrály, dobře podávaly a naopak českým volejbalistkám se přestalo dařit v útoku. Další dvě sady Češky ztratily 21:25 a 22:25 a ocitly se na pokraji porážky.
Hned na začátku čtvrtého setu s přispěním kvalitního podání Ely Koulisiani odskočily na 5:2, znovu dostaly Francouzky pod tlak a utekly na 11:4. Set dotáhly k hladkému vítězství 25:17 a vynutily si pokračování zápasu.
V dramatickém tiebreaku od stavu 13:13 postupně odvrátily čtyři mečboly, až pak si samy vypracovaly dvě šance na ukončení zápasu. Tu druhou proměnila úspěšným útokem Monika Brancuská, která byla s 19 body nejproduktivnější českou hráčkou zápasu.
Základní část VNL Češky zakončily s bilancí šesti výher a šesti porážek a v neúplné tabulce jim patří 10. místo.
Utkání Ligy národů volejbalistek v Bělehradu
Česko - Francie 3:2 (12, -21, -22, 17, 18)
Sestava a body Česka: Šmídová 2, Grozer 2, Koulisiani 18, Brancuská 19, Mlejnková 8, Jehlářová 16, libero Jansová - Kneiflová, Grabovská, Bukovská 12, Indrová, Orvošová 1. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů Francie: Bahová 17, Ndiayeová 16, Ratahiryová a Sylvesová po 11.