Nejproduktivnější Češkou v zápase byla s 18 body kapitánka Michaela Mlejnková, dalších 17 bodů přidala druhá smečařka Helena Grozer a 15 univerzálka Monika Brancuská.

Čína poslala na domácí turnaj Ligy národů velmi mladý tým včetně dvou šestnáctiletých hráček. Ve srovnání s Češkami ale měla výškovou převahu, obě blokařky měřily bezmála dva metry. V pohledném zápase plném tvrdých útoků i obětavých obran české volejbalistky držely krok. První dva sety byly naprosto vyrovnané. V tom úvodním Češky neproměnily tři setboly, načež Číňanky blokem uzavřely na 29:27 ve svůj prospěch. Koncovka druhé sady patřila hostujícímu týmu (25:23).

Na vlně tohoto úspěchu se ale české hráčky dlouho neudržely. Domácí od začátku třetího setu dominovaly, naopak česká hra se v těchto fázích rozpadla. Rychle z toho byl desetibodový rozdíl a trenér Jannis Athanasopulos dal příležitost všem reprezentantkám z lavičky.

Do čtvrtého setu vrátil na palubovku základní sestavu a ta znovu srdnatě čelila čínskému náporu. Na rozdíl od předchozího turnaje v Brazílii se v útoku neprosazovaly české blokařky, ale především smečařky z hlavního kůlu držely tým nad vodou. Čtvrtá sada se zlomila sérií domácích bloků, celkem vysoká čínská zeď nad sítí bodově zastavila 13 českých útoků. Díky tomu Číňanky před koncovkou utekly na čtyřbodový rozdíl a set vyhrály 25:22.

Kapitánka Mlejnková v televizním rozhovoru ocenila počínání celého týmu. „Myslím, že jsme začaly velmi dobře, byly jsme Číňankám opravdu dobrým soupeřem. Byly tam malé detaily v prvním a ve druhém setu. Třetí set byl v jejich rukou, ale ve čtvrtém jsme se vrátily a bojovaly jsme až do konce. Bylo to o tři body. Dokázaly jsme samy sobě, že můžeme porazit Čínu, když předvedeme to nejlepší,“ řekla.

Pozitivně zápas hodnotil i trenér Athanasopulos. „Kromě třetího setu, který byl jasně pro Čínu, to byly drobnosti. Dali jsme do toho všechno, jsem na holky hrdý. Zlepšily jsme se v řadě věcí oproti minulému týdnu. Viděl jsem to v naší hře a doufám, že takhle budeme pokračovat. Proto jsme rádi, že jsme v této soutěži. Dělá to z nás lepší tým,“ uvedl.

Ve čtvrtek mají české volejbalistky na turnaji v Hongkongu volno. Pak se utkají s Bulharskem, Thajskem a Japonskem.