Do základní sestavy trenér Jiří Novák zařadil jiného univerzála Patrika Indru, jenž se do týmu vrátil po zdravotních problémech. Zkušený reprezentant se stal smutným hrdinou nevídaně dlouhé koncovky prvního setu, která výrazně přesáhla obvyklý závěr na 25. bodu. Nejdříve měl za stavu 28:27 na ruce setbol, ale z útoku poslal míč daleko do autu. Stejnou chybu pak udělal za stavu 35:36 z českého pohledu, takže Rumuni vyhráli 37:35.

Od začátku druhého setu pak místo něj nastoupil Perry, jenž v reprezentaci debutoval na začátku aktuálního ročníku zlaté Evropské ligy. Univerzál z Benátek nad Jizerou se okamžitě chytil a čeští volejbalisté ve druhém setu odskočili až na jedenáctibodový rozdíl. Ten Rumuni v závěru korigovali, ale Perry proměnil pátý setbol na konečných 25:17.

Do třetího sady vstoupili lépe hosté, které svými 24 body táhl smečař Christian-Daniel Chitigoi. Za stavu 8:10 ale přišly hvězdné chvíle devatenáctiletého blokaře Antonína Klimeše, který třemi bloky za sebou otočil skóre na 11:10.

Vzápětí Češi přidali další dva body a set nakonec vyhráli 25:22. Na plný bodový zisk ale nedosáhli, protože Rumuni znovu zvýšili agresivitu na servisu i v útoku a s přispěním českých chyb získali čtvrtý set poměrem 25:18.

Byli lepší i v úvodu rozhodující páté sady, ale od stavu 1:4 začali čeští volejbalisté úřadovat především na servisu. Díky řadě přímých bodů z podání otočili vývoj a Perry pak útokem proměnil třetí mečbol.

Ondřej Roman a Adam Zajíček neúspěšně blokují střelu Rumuna Daniela Chitigoiho v utkání zlaté Evropské ligy.

Prakticky celý zápas dirigoval hru českého týmu jednadvacetiletý nahrávač Ondřej Roman. „Myslím si, že pro nás to byl určitě těžký zápas. Byla škoda, že jsme nezvládli první set, pár setbolů jsme tam měli. Pak to bylo jako na houpačce. Bylo to hodně o servisu. Kdo se v tom setu trefil do servisu, tak byl na koni a vedl. Myslím si, že Rumuni předvedli hodně dobrý volejbal, hlavně na servisu,“ hodnotil utkání v nahrávce pro média.

Český tým si v letošním ročníku zlaté Evropské ligy připsal třetí výhru z pěti zápasů. V tabulce po neúplném pátém kole mu patří pátá příčka, ale účast ve Final Four má jako pořadatel jistou. Základní část soutěže uzavře v Kutné Hoře sobotním zápasem s Portugalskem.