Lukáš Vašina a Adam Zajíček z Česka blokují na síti během zápasu se Severní Makedonií na ME. | foto: cev.eu

Finové vstupovali do duelu s českými volejbalisty jako neporažený tým. Předtím dvakrát vyhráli a dělají si ambice na postup do Final Four, které mají Češi jako pořadatelé jisté. V prvním setu ale Seveřané hodně chybovali, naopak čeští volejbalisté předvedli solidní výkon, i když nakonec proměnili až čtvrtý setbol.

Po změně stran se ale rychle otočil i obraz hry, Finové hned odskočili na 4:0. Trenéra Nováka špatný vstup do druhého setu po zápase mrzel. „Po výborně odehraném prvním setu si řekneme, že je do toho potřeba vstoupit dobře, abychom sami sebe nedostali pod tlak. A dostaneme dvě esa, uděláme dvě chyby. To je prostě špatně,“ řekl v nahrávce pro média.

Finští volejbalisté tvrdým servisem rozebrali českou přihrávku a vytrvale navyšovali náskok. Česká hra se v těchto pasážích naprosto rozpadla a set skončil jedenáctibodovým rozdílem ve prospěch Finů. Ve třetím setu se Češi znovu zvedli a vedli 13:12, jenže pak si vybrali slabší chvilku a do koncovky šli s pětibodovou ztrátou za stavu 16:21. Sice se ještě přiblížili na rozdíl jednoho bodu, ale set už nezvrátili.

Čtvrtá sada byla nejvyrovnanější. Čeští volejbalisté neudrželi vedení 13:10, ale následné dvoubodové manko pak smazali a koncovka dospěla až do stavu 23:23. Pak ale získali dva body za sebou Finové. V závěrečné výměně český univerzál Perry míč nesložil a naopak Seveřané z protiútoku bodovali.

„Myslím, že jsme si určitě zasloužili hrát pět setů. Těch 3:1 fakt bolí. Nechali jsme tam všechno, bojovali jsme do posledního míče. Asi byli odvážnější v koncovkách a díky tomu vyhráli. Ukázalo nám to, že musíme být odvážnější. V koncovkách jsme udělali moc chyb a to rozhodlo,“ litovalo české libero Milan Moník.

Také trenéra Nováka potěšila bojovnost jeho svěřenců. „Rvali jsme se. Samozřejmě jsme tím výsledkem zaplatili za chyby. Holt je to zkušenost pro ty kluky, co byli na hřišti. A pro nás další poznatky do budoucna. Celkový dojem je o trošičku lepší než ten dojem z turnaje v Makedonii,“ shrnul vystoupení v zápase, který na druhém smečařském postu místo Martina Licka celý odehrál Matouš Drahoňovský. Ten sice zapsal 13 bodů, ale měl slabší pasáže v útoku i na příjmu.

Závěrečný turnaj základní části zlaté Evropské ligy odehrají čeští volejbalisté příští týden v Kutné Hoře. V tamní hale Klimeška se před domácím publikem utkají ve čtvrtek 19. června od 19:45 s Rumunskem, o dva dny později vyzvou v 17:00 Portugalce.