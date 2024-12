Usyk vs. Fury: program turnaje, kde sledovat živě

Program a zápasová karta galavečera v Rijádu

Zápas Váhová kategorie Tyson Fury (Brit.) vs. Oleksandr Usyk (Ukr.) Těžká Sergij Bohačuk (Ukr.) vs. Ishmael Davis (Brit.) Lehká střední Moses Itauma (Brit.) vs. Demsey McKean (Aus.) Těžká Johnny Fisher (Brit.) vs. Dave Allen (Brit.) Těžká Isaac Lowe (Brit.) vs. Lee McGregor (Skot.) Pérová Daniel Lapin (Ukr.) vs. Dylan Colin (Fra.) Polotěžká Andrij Novytskij (Ukr.) vs. Édgar Ramirér (Mex.) Těžká Rhys Edwards (Brit.) vs. Peter McGrail (Brit.) Pérová Mohammed Alakel (Saud. Ar.) vs. Joshua Ocampo (Kol.) Lehká

Čas odvety Usyk vs. Fury

První duel galavečera proběhne v sobotu 21. prosince od 18 hodin. Na hlavní zápas mezi Usykem a Furym dojde pravděpodobně mezi 22. a 23. hodinou středoevropského času.

Jak dopadl předchozí zápas Usyk vs. Fury

Boxeři se utkali v květnu v Rijádu. Usyk tehdy vyhrál na body u rozhodčích 2:1 a připravil Furyho o titul těžké váhy organizace WBC, čímž se díky svým titulům u WBA, WBO a IBF stal absolutním mistrem světa.

Před odvetou Fury trénoval na Maltě o podle svých slov se zcela odřízl od rodiny. „Byl to dlouhý kemp. Tři měsíce jsem byl bez ženy a dětí. S Paris jsem za celou dobu nepromluvil ani slovo. Hodně jsem toho obětoval. Ale stoprocentně se to vyplatí,“ uvedl šestatřicetiletý Brit.

Usyk šel na přípravu jinak. „Rodina mi pomáhá. Moje dcera Maria začala chodit a říkat ‚máma‘ a bába’. To je to, co mě motivuje,“ řekl o rok starší Ukrajinec.

Fury má v profesionálním ringu 34 výher, jednu porážku a remízu. Usyk vyhrál všech 22 soubojů.

Kde sledovat zápas Usyk vs. Fury

Výhradní práva na živý přenos má platforma DAZN. Na ní si lze zakoupit i pouze přenos z večera.