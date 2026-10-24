Šestnáctiletý nahrávač šéfuje a Ústí jede: Nikolov měl v osmnácti už stříbro z MS

„Je to super rozjezd, opíráme se o týmovost i bojovnost. A Jelínek se uvedl skvěle, i přes jeho mládí ten tlak zatím unáší,“ oceňuje ústecký trenér Jakub Koloušek.
Jako nahrávačskou jedničku si v létě vyhlédl Matěje Emmera, který přišel na hostování z Českých Budějovic, talent Jelínek mu měl krýt záda. Ale po letní přípravě si role prohodili. „Prostě se zatím jeví lépe, takový je sport. Někdo říká, že to je risk, ale podívejte se na Nikolova, který byl už v osmnácti druhý na mistrovství světa,“ zmiňuje kouč bulharskou hvězdu. „Neznamená to, že když je někdo mladý, že ten tlak nemůže unést.“
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Zobák řídí mazáky. V patnácti je Jelínek extraligovým rekordmanem a sní o Itálii
Odchovanec jirkovského volejbalu Jelínek v minulé sezoně nakoukl do nejvyšší soutěže v patnácti letech a 275 dnech, což z něj udělalo nejmladšího hráče v historii nejvyšší soutěže. Nový extraligový ročník už rozjel jako týmová jednička, v premiéře v Příbrami byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, doma se Zlínem i na něj dolehla slabší chvilka.
„Zopakovat dobrý výkon je vždy těžší, navíc jsme hráli doma, takže nervy pracují víc. Ve druhém setu jsem ho stáhl, aby se podíval na hru zvenčí, pak se zase vrátil a už to šlapalo. Samozřejmě nějaké chyby tam byly, ale zvládl to,“ chválí kouč.
Nezatracuje ani Emmera. „Určitě ještě dostane šanci, ale pozici jedničky si zatím vybojoval Jelínek.“
Ústí během letní přestávky obměnilo tým, pryč poslalo kanadské trio Sorra – Duncanson – Haronga, kromě Emmera angažovalo ještě smečaře Sudu a blokaře Marjova. Kouč chtěl mít převážně českou kabinu.
„Zatím se to osvědčuje. Samozřejmě to někdy taky zaskřípe, ale tým je už třetí rok pohromadě, Suda už tu hrál, takže zapadl skvěle. A to samé Marjov, v prvním zápase měl obrovská čísla, je to komplexní hráč, hodně nám pomůže,“ věří trenér slovenské posile ze Slovanu Bratislava.
V sobotu od 18 hodin čeká Ústí zatím nejtěžší bitva na palubovce Kladna, které rovněž odstartovalo extraligu dvěma vítězstvími. „Je to obrovský favorit, ale zabojujeme. Hraje tam teď Kanaďan Duncanson, který byl loni u nás, kluci na něj mají trochu pifku. Takže o motivaci bude postaráno,“ směje se Koloušek. „Kdybychom tam urvali nějaký bodík, byla by to nádhera.“