Rošáda v nejhorším týmu extraligy. Končí trenér Žaba, Ústí přebral Koloušek

Ondřej Bičiště
  13:41
Volejbalové Ústí nad Labem mění trenéra. Z lavičky nejslabšího týmu extraligy byl odvolán Ondřej Žaba, mužstvo přebírá Jakub Koloušek, jenž končí v Liberci. „Jsme na sestupovém místě, mužstvo má dlouhodobě neuspokojivé výsledky. Už nazrál čas na změnu,“ vysvětlil důvody rošády Miroslav Přikryl, ústecký generální manažer.
Trenér libereckých volejbalistů Jakub Koloušek

Trenér libereckých volejbalistů Jakub Koloušek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

ústecký kouč Ondřej Žaba.
Vlevo Michal Nekola, ústecký konzultant, vpravo Ondřej Žaba, ústecký trenér.
Ústecký trenér Ondřej Žaba a jeho nový konzultant Michal Nekola (vpravo).
Trenér ústeckých volejbalistů Ondřej Žaba
Třicetiletý Žaba převzal tým v roce 2023, ale dvakrát Ústí muselo zachraňovat extraligu až v baráži. A také v letošní sezoně je po patnácti zápasech poslední s tříbodovou ztrátou na Beskydy. Ke změně se Přikryl odhodlal po posledním domácím krachu 0:3 s jedenáctými Benátkami. „To byla taková poslední kapka. Venku jsme nevyhráli ještě ani jeden set, doma jsme to mockrát měli dobře rozehrané a nedotáhli to do konce. Necítím z týmu sebedůvěru a dravost, snad tahle změna ten efekt přinese,“ doufá Přikryl.

Bývalý ústecký kouč Ondřej Žaba.

Mužstvo už na dopoledním tréninku vedl 54letý Jakub Koloušek, jenž se dohodl na ukončení angažmá v Liberci. „Je to hodně překotné, u trenérů je takový přestup během sezony docela neobvyklá událost. Ale měli jsme to už delší dobu předjednané, tohle řešení bylo ve hře ještě před začátkem extraligy. Teď se to sešlo a dohodli jsme se,“ líčí ústecký šéf.

Koloušek byl jako hráč dvojnásobným extraligovým mistrem s Olympem Praha, po ukončení profesionální volejbalové kariéry se dal do armády a zúčastnil se misí v Kosovu a v Mali. Před trenérským angažmá v Liberci působil třeba jako asistent trenéra v Karlovarsku. Přikryl si od něj slibuje změnu atmosféry v týmu. „Jistě se to neprojeví hned, ale do 14 dnů uvidíme, jak ten tým funguje uvnitř a v šatně. Pak si řekneme, jestli to byl správný krok. Každopádně bychom chtěli ještě zabojovat o to, abychom se vyhnuli baráži, což pořád teoreticky možné je. A když to nevyjde, tak se nachystat na baráž tak, abychom v ní uspěli.“

Žaba nemusí v Ústí končit definitivně, ve hře je i možnost, že by pokračoval jako Kolouškův asistent. „Je to alternativa. Záleží na novém trenérovi, během týdne bychom to měli mít vyřešené,“ věří Přikryl.

Rozhlíží se i po posilách. „Tým by si zasloužil doplnění, sondujeme trh s českými hráči. Ale bohužel taková kvalita, která by nám pomohla a naši situaci změnila, není k dispozici. U cizinců zase nepůjdeme do rizika, že bychom vzali hráče, kterého nemáme dostatečně vyskautovaného. Ještě je do konce měsíce čas, třeba se někdo objeví, ale nic konkrétního teď není na stole,“ přiznal Přikryl.

Koloušek si ostrou premiéru na ústecké lavičce odbude v sobotu na palubovce extraligového lídra Karlovarska.

