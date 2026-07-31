Kanaďané končí. Chtěli jsme mít víc český tým, říká kouč Ústí. Těší ho patriot i posily

„Cítím, že tým bude dobrý, posily se povedly. Chceme hrát volejbal, který bude lidi bavit, a nemít starosti se záchranou,“ přeje si ústecký kouč Jakub Koloušek, jenž tým převzal v průběhu minulé sezony, vytáhl ho z posledního místa, a Ústí tak po dvou letech nemuselo zažívat barážový nervák.
I když teď dobře posílilo a udrželo i druhého nejvíce bodujícího hráče extraligy Matouše Lanka, útok na play off trenér neslibuje. „Nechci na mužstvo vytvářet zbytečný tlak. Radši budu pokorný a slíbím, že budeme kousat všechny soupeře doma i venku.“
Proč odchází kanadské trio Duncanson – Sorra – Haronga?
Sorra je pracovitý nahrávač, ale už byl na hranici své výkonnosti, víc by nedosáhl. A já potřebuju českého nahrávače. Sám jsem byl nahrávač, vím, jak důležitá je komunikace. Můžete umět sebelíp anglicky, ale stejně mu neřeknete, co nutně potřebujete. Ten feeling s nahrávačem, to je pro mě strašně důležité. Mrknu na něj, něco ukážu, Thomas (Sorra) to nepochopil, ani nemohl. Českému hráči řeknu: Chci zahrát tohle a funguje to. Kanaďané odcházejí, rozhodli jsme se jít jinou cestou, chtěli jsme mít více český tým. I kvůli partě.
Co byste řekl k posilám?
Nahrávač Matěj Emmer z Jihostroje bude naši hru řídit, toho jsem si přál. V Českých Budějovicích pár těžkých zápasů odehrál, ale byl tam dvojka, tady se může ukázat. A třeba se pak vrátit do Budějovic jako jednička. Smečař Radek Suda z Prahy je naše staronová posila, počítáme s ním jako s prvním smečařem. A na blok přijde Slovák Patrik Marjov. Pamatuju si, jak jsme s nimi hráli přípravu, vedli jsme 12:8, on přišel na servis a rozsekal nás. Byl to třetí nejlepší blokař na Slovensku, věřím, že nám pomůže.
Navíc jste udrželi i vaše eso Matouše Lanka, v minulé sezoně druhého nejvíce bodujícího hráče celé extraligy.
To byl základ. Matouš je srdcař, naše jasná jednička a kapitán. Společně se Sudou by mohli vytvořit hodně úderné duo.
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Bylo těžké Lanka udržet? Zůstává na poslední sezonu v Ústí?
Uvidíme. Studuje tu, začal dělat doktorát, stát se může všechno. Měl nabídky, ale jasně avizoval, že zůstává. Je to strašný patriot, je to až neuvěřitelné.
Jak budete řešit pozici nahrávačské dvojky? Stejně jako loni dostanou šanci mladí hráči?
Mladíci Jelínek a Zeman se poperou o dvojku. Těším se na novou sezonu, s Mírou Přikrylem (šéfem klubu) jsme při skládání kádru našli absolutní shodu.
Na lavičce budete sám?
Budu mít hrajícího asistenta, Denise Hůlku. Je to čtvrtý blokař, odchovanec, bude mi pomáhat a dělat i mládež. A počítám s tím, že na lavičce se mnou bude i pan Přikryl.
Jak bude vypadat příprava?
Budeme hlavně v Ústí, srpen bude ryze o fyzičce a máme jeden zápas, vyšli jsme vstříc marockému nároďáku. Někde tady kolují a chtějí si zahrát. Já z toho moc nadšený nejsem, hlavní bude, aby se nikdo nezranil. Září bude zápasově nabité, máme turnaj v Benátkách, v Hradci, Lvy Praha, Duklu Liberec.
Kdy začínáte?
Startujeme jako jedni z prvních už 3. srpna. Těším se na to, cítím, že tady to ti kluci neberou jen jako práci. Píšu jim, že se na ně těším, že mi chybějí, že jsem je už dlouho neviděl. Nemají ode mě žádný individuální plán, dělají si, co chtějí. Ale vždy jim říkám, že musí na přípravu přijít připravení, aby tam pak nezdechli. (smích) Chci do nich dostat to, co loni. Hlavně dobrou obranu, týmovost, co nás zdobilo v minulé sezoně.
Český volejbal poslední dobou slaví úspěchy. Sledoval jste, jak reprezentace do 22 let získala titul mistrů Evropy? Co za tím je?
Bylo to fantastické, super úspěch. Určitě je to tím, že ti kluci hrají už extraligu. Pastrňák je v základním kádru čtyři roky, Klimeš tři roky, Chromec taky. Nikdo z těch opor už nehraje juniorskou soutěž, ti kluci jsou otrkaní, jsou to matadoři. Do toho byla obrovská klika, že se chytil Seidl, problematický kluk. Drda (kouč reprezentace Michal Nekola) to dal skvěle dohromady, sešlo se to, jednou za generaci se podaří takový majstrštyk. Vyšlo to parádně, takový úspěch jsme potřebovali.
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Půjde i extraliga nahoru?
Určitě. České Budějovice získaly Itala Gironiho ze Série A, sice tam moc nehrál, ale když někdo opustí tak dobré bydlo a jde do Česka, určitě musí tušit, že to není žádná žebrácká liga. Jsou tu hráči z nároďáku, Indra, Moník a další. Loni bylo až do posledního kola o co hrát, letos to bude díky mladým puškám zase našlapané.
Jiný je letos sestupový klíč, v ohrožení baráží budou dva týmy z extraligy. Co na to říkáte?
Dvanáctý a třináctý tým extraligy budou hrát baráž s vítězem první ligy o jediné postupové místo, extraliga se bude redukovat na dvanáct týmů. I proto chceme být co nejdál od těchto příček, které budou znamenat pád do baráže, ideálně hrát někde kolem desátého místa.
Mění se i některá pravidla, například míč už se bude smět dotknout stropu.
To se zrovna v Ústí, kde je strop nízký, docela hodí. (smích) Uvidíme, bude se to zkoušet, musíme si na to zvyknout.
Pro vás budou mít některé zápasy zvláštní náboj, v extralize se totiž budete potkávat s vašimi dvěma syny.
S Matějem jsem se potkával už loni, když hrál za Beskydy, letos bude v Odolce. A Vítek bude hrát v Benátkách, budou to určitě vyhecované zápasy. Jen doufám, že spolu nebudeme bojovat zase o záchranu jako loni s Beskydami, to pak bylo pro nás všechny těžké.