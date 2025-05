„Cizinci, kteří jsou v našich finančních možnostech, nemají takovou kvalitu, aby byli rozdílovými hráči. Těmi byli v minulých sezonách spíš Češi,“ dodává.

Ústí už poslalo domů nahrávače Barišiče, smečaře Peruničiče a Bolzaniho i blokaře Murrayho s Miličem, všem končí smlouva. „Neuvažujeme o tom, že bychom někoho z nich znovu oslovili, v týmu moc prostoru pro cizince nemáme. Základní šestka bude nejméně ze dvou třetin jiná a proti minulé sezoně více česká,“ plánuje Přikryl, i když prvním rekrutem je paradoxně cizinec – smečař s kanadským a novozélandským pasem Max Haronga. Bez dvou centimetrů dvoumetrový hráč po univerzitě zamířil do řeckého A.O. Foinikas, naposledy působil ve francouzském Avignonu.

Jména českých posil se teprve řeší, definitivně není rozhodnuto ani o složení realizačního týmu. Hlavní kouč Ondřej Žaba by měl pokračovat. „Jednáme s ním o prodloužení smlouvy o rok, ale realizační tým by se měl výrazně rozšířit o další asistenty.“ Zkraje letošního roku Ústí reagovalo na výsledkovou krizi angažováním zkušeného Petra Broma do role Žabova pobočníka, i jeho pozice je nejistá. „Prodloužení spolupráce je varianta,“ připustil Přikryl.

Miroslav Přikryl, prezident volejbalového klubu SK Volejbal Ústí nad Labem.

Ústecký SK Volejbal bude mít nově rezervní tým ve druhé lize, tedy třetí nejvyšší soutěži. „Béčko chceme poskládat částečně z našich vysloužilých hráčů, ale především z mladých, kteří se vedle nich otrkají, zapojí se víc do hry a připraví se na přechod do áčka.“

Změny mají vést k tomu, aby Ústí potřetí v řadě nezažilo barážový nervák. „I když letos byla naše záchrana suverénní, v baráži jsme prostě vůbec neměli být,“ štve klubového srdcaře i s odstupem času. „Pro mě to bylo velké zklamání, na baráž tam byli jiní kandidáti. Proto děláme vše, abychom se jí příště vyhnuli.“