Nejen sluníčko a kytičky. Smečař Lank o rozepřích v šatně posledního Ústí

„Nikdo nemůže vědět, jak to dopadne, ale snad to rychle ukončíme a bude to 3:0,“ přeje si ústecký smečař Matouš Lank.

Barážový strašák nad Ústím visel celou sezonu, přitom tým před startem ligy solidně posílil a věřil si minimálně na předkolo play off.

„Určitě jsem nečekal, že do baráže znovu spadneme, upřímně ani nevíme, v čem je ta chyba. Kdyby ten důvod někdo znal, tak sem s ním. Ale tohle není tým na poslední místo,“ těžko se srovnává s dalším krachem 22letý hráč.

V paměti má ještě loňské soužení, také v minulé sezoně Ústí nad Labem bylo po základní části extraligy poslední a hodně nahnuté to mělo i v baráži, s Dobřichovicemi po domácích zápasech prohrávalo 0:2 a bylo na odpis. „Přišlo mi, že až v tu chvíli jsme začali fungovat jako tým, probralo nás to.“

Sestup pak favorit odvrátil třemi výhrami v řadě, na podobné drama letos snad nedojde. „Tentokrát cítím, že všechno funguje. Jako parta jsme lepší, komunikace a upřímnost jsou na úplně jiném levelu. Nechci hanit loňské mužstvo, ale týmové vztahy jsou o něčem jiném,“ připouští dvoumetrový smečař, že v minulé sezoně to trochu drhlo.

Ani letos nebylo nebe bez mráčku. Když během vánoční krize přišlo na přetřes odvolání Ondřeje Žaby, kouč přiznal nesoulad mezí ním a některými hráči.

„Lidi jsou ukřivdění, udělal jsem nějaká rozhodnutí a oni si myslí, že pravda je na jejich straně. Není to tak, že kabina nefunguje, jsou to drobné nuance na úrovni individuální nespokojenosti, bavíme se maximálně o dvou hráčích,“ tvrdil tehdy trenér. I tohle je zažehnáno? „Snad ano, ale do toho se pouštět nechci,“ omlouval se Lank.

Když jste poslední a celou sezonu prohráváte, těžko může být vše růžové. „Samozřejmě máme rozepře, když je 14 dospělých chlapů v jedné šatně, nikdy to nebude jen sluníčko a kytičky.“

Možná hrany trochu obrousilo angažování Petra Broma na pozici Žabova asistenta. „Byl to dobrý tah. Když to řeknu hloupě, co se tím mohlo pokazit? Je to další pohled na věc, trenér může konzultovat možné tahy s někým, kdo je sedminásobný mistr republiky,“ respektuje kabina volejbalovou legendu.

Ani Brom však nezažehnal pád do baráže, zpečetěn byl po porážce 1:3 s Kladnem. A nic na něm už nemohla změnit ani středeční (teprve) čtvrtá výhra v sezoně 3:2 nad Brnem.

Ústecký kouč Ondřej Žaba.

„Je mi úplně jedno, že pro tabulku ta výhra nemá význam a stejně jdeme do baráže, hlavní je, že ty emoce a sebevědomí jsou tímto úspěchem trochu povýšené. Každá výhra i každý vyhraný set jsou pro nás teď brutálně důležité,“ bere Lank poslední zápasy základní části jako přípravu na baráž.

A na peklo v Dobřichovicích, pokud tedy vyjdou předpovědi, že vyhrají 1. ligu. „Jejich hala je ještě větší kůlna než ta naše, lidi tam sedí jako v NBA dva metry od kurtu. Nic příjemného, atmosféra pro domácí je tam hodně zajímavá. Ale už víme, do čeho jdeme, ukončíme to tam,“ slibuje Lank.