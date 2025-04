V baráži jsme neměli být. Zlou sezonu si vyříkáme, věří kapitán volejbalového Ústí

Ústí loni se stejným soupeřem sérii otáčelo z 0:2 na 3:2 a klepalo se jako sulc, teď šlo o jednoznačnou záležitost. Záchranu stvrdilo pátečním venkovním vítězstvím 3:1.

„Loni už jsme se viděli, že sestoupíme. Letos jsme hráli koncentrovaný a dobrý volejbal,“ kvitoval Kořínek ústeckou dominanci, k níž se však tým v základní části nepropracoval. „Je spousta příčin, proč jsme skončili poslední, nechce se mi na nikoho kydat špínu. Vyříkáme si to sami. Chemie v kabině byla úplně v pohodě, spíš po herní stránce jsme měli nedostatky.“

Ústí přitom vsadilo na cizince, kteří měli být zárukou kvality: Brazilec Bolzani, Argentinec Barisic, černohorský stožár Milič.

„Ostatní týmy mají dobré cizince taky. A hlavně jsou spolu déle. My měli zahraniční kluky, kterým forma gradovala až ke konci sezony,“ litoval Kořínek. „Aklimatizace taky pro ně nebude snadná, nový způsob života. Tím je neočerňuji, vím, že to je těžké. Někdy to chce víc času. Můžeme za to všichni včetně mě.“

A navíc, volejbalová extraliga sílí jako celek, takže když se zlepší Ústí, ostatní zrovna tak. „Už 15 let říkám, že soutěž jde rok od roku nahoru. Cizinci, kteří sem chodí, mají kvalitu, a udržet se v extralize je těžké. I některé prvoligové týmy jsou dobré a mají kluky, kteří tam berou prachy,“ upozornil inventář ústecké sestavy.

„Je to o penězích, a vždy bude. Když je máš, kupuješ dobré hráče, když je nemáš, hraješ spodek. I tak se někdy dá složit dobrý mančaft, holt jsme udělali některé volby horší.“

Před sezonou se Kořínek vzdal kapitánství, ale když se vršily porážky, od Bolzaniho převzal roli zpátky. „Já tu budu regulérně nejstarší, chtěl jsem být spíš mentor než kapitán, někdy do toho zasáhnout. Nakonec jsme to změnili, ale nic drastického,“ nevyvyšoval svoji úlohu.

Dobřichovický Martin Hudák smečuje v barážovém utkání proti Ústí nad Labem.

Rád by zůstal. „Jsem mladý kluk, bude mi jen pětatřicet! “ zasmálo se libero. „Snad budu pokračovat, měl jsem dobrou sezonu, cítím se dobře a zdraví mi drží.“

Změny v kádru i případné setrvání trenéra Ondřeje Žaby teprve klub bude řešit. „Něco vím, ale pouštět to nehodlám,“ pomlčel Kořínek. Hlavní je, že ani Ústí nepustilo extraligu.