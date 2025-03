Pohádejte se, nebuďte na sebe hodní. Bromovy rady proti toxicitě a pasivitě

Od pádu do baráže už sice Ústí nezachránil ani on, ale změna vidět je. Nedávná domácí výhra 3:2 nad Brnem přinejmenším zlepšila náladu v klubu, který letos zažíval hlavně porážky a v extralize skončil beznadějně poslední. „Na baráž se připravuje jinak, když před ní vyhrajete dva tři zápasy. Každé vítězství se počítá.“

Brom v extralize oslavil sedm titulů, z toho pět jako trenér, přesto nepohrdl rolí Žabova asistenta. Dokonce tohle řešení sám navrhl šéfovi Miroslavu Přikrylovi, který chtěl mladého kouče odvolat.

„Ondru jsem pak hned ujistil, že nikomu nechci lézt po zádech. Když se mě na něco zeptá, řeknu svůj názor. Co se týká koučování, mluvím spíš k jednotlivcům, řeknu jim, když něco dělají špatně, co by mohli zlepšit,“ přibližuje svou roli v týmu brzy 64letá legenda.

I do tréninku přinesl vlastní prvky, chtěl, aby byli hráči pod větším tlakem. „Aby na sebe byli přísnější a dokázali se na tréninku i pohádat. “ K tomu stačil detail, aby se modelové zápasy hrály na body.

„Těch metod na simulování tlaku je víc. Počítání bodů, tresty, individuální sázky. Kluci jsou vesměs profíci a nechtějí prohrávat ani na tréninku,“ prozradil Brom, jak probouzel sklíčený tým. „Měl jsem to nabudit, přinést nějakou změnu, jiný pohled. A hráči to poslouchají, což je důležité,“ získal si respekt u týmu.

Trenér ústeckých volejbalistů Petr Brom

Proč se Ústí celou sezonu soužilo, byť před ní slušně posílilo a chtělo útočit na play off? „Na začátku tady byly těžké mančafty, hrálo se vyrovnaně, ale nezvládaly se koncovky. To nás kapku trápí i teď. Proti silným týmům, jako jsou Lvi, Budějovice či Příbram, jsme se drželi do 20 bodů, pak jsme si to prohráli třemi čtyřmi chybami v řadě. I proto jsem chtěl, aby byl na hráče větší tlak i v tréninku. “

A odolnost se jistě bude hodit i v baráži, na kterou si teď Ústí počká více než měsíc.