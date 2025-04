Sestup by byl ostuda. Věřím, že hráči nebudou vyklepaní, říká ústecký manažer

Ta loňská začala pro Ústí šokem, obě domácí partie favorit s Dobřichovicemi ztratil a byl blízko pádu, ale v nejtěžší chvíli zabral, na hřišti soupeře srovnal sérii na 2:2 a doma pak v rozhodujícím utkání nejvyšší soutěž udržel.

„Letos máme z mého pohledu kvalitnější tým než loni, s dobrými cizinci, možná jsme ostřílenější. Čeští hráči se naučili tu baráž trošku vnímat, takže to pro ně nebude úplná novinka. Pokud cítí odpovědnost vůči klubu, je to jedině dobře, ale nemělo by se to projevit na výkonu,“ věří dlouholetý šéf ústeckého klubu.

Dobřichovice jako soupeře v baráži nečekal. „Celou sezonu měl ambice na postup do baráže a případně i do extraligy Hradec Králové, ale ukazuje se, že projít tím sítem zase tak jednoduché není.“

Hradec skončil až třetí, vítězné Bučovice se o extraligu ucházet nemohou kvůli nevyhovující hale. Do baráže tak jdou z druhého místa Dobřichovice. „Není to pro nás neznámý tým, mají stejnou sestavu jako loni, možná budou oslabení o nějaké starší hráče, kteří už skončili nebo nedohráli sezonu a jsou zranění.“

To Ústí je kompletní i rozehrané, byť na start baráže čekalo měsíc. Dlouhou pauzu vyplnilo třemi přípravnými zápasy. „Loni jsme přípravu možná trošku podcenili, letos jsme tomu dali podstatně víc. Předpokládám, že vše vyladíme tak, abychom uspěli už v domácích zápasech,“ věří Přikryl.

Baráž na tři vítězná utkání startuje na ústecké palubovce v pátek v 19 hodin, druhý zápas je v sobotu v pět. Do Dobřichovic se série přesune příští víkend. „Dostat se zpátky do extraligy přes první ligu a baráž je strašně obtížná záležitost, toho se nechceme dočkat. Náš cíl je ukázat hned doma, že do nejvyšší soutěže patříme.“