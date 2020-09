Pouliční rvačka v ringu. Lidi chtějí víc brutality, míní boxer Řehák

„Lidi chtějí vidět víc a víc brutality,“ míní svalovec Řehák. Tenhle box je syrový, bez rukavic. Údery holými klouby jsou devastující. „Každá rána může být fatální. Ty do hlavy jsou obrovské, a když zlomím žebro, může propíchnout plíci. Lítají zuby, ruku si zlomíte i svým úderem. Lidi na to nejsou připravení, snad to unesou. Je to drsnější než MMA. Čekám, že to bude maximálně jedno kolo.“

Tahle řež vzbudí emoce a kontroverze. „Bare knucle box je z Irska, hodně drsný styl boxu. Ale s boxem to nic moc společného nemá. Musím být pořád v pohybu, údery se strhávají, kryjí se lokty, hlavou. Po jedné ráně může být definitivně konečná,“ představuje Řehák disciplínu, která si hledá své místo i v tuzemsku.

Zásadní je podle něj pevné zápěstí, na to sází. „Co nenatrénoval za X let, to nedá,“ hecuje Řehák rivala. Boxer Eschner kontruje: „Pevné zápěstí mám, 13 let jsem hrál hokej a držel hokejku. Poslední měsíce doma řežu do dřevotřísky, měl jsem z toho krvavé klouby.“ Taky si zajel do Brna pro rady ke Zdeňku Pernicovi, jedinému Čechovi, který profesionálně zápasil v bare knuckle boxu v Anglii.

V Česku jde o novinku, ale Řehák říká: „Je to nejstarší forma zápasu, souboj dvou chlapů. Žádné držení, žádné házení na zem. Prostě si stoupnout a holýma rukama se pobít. Není počítání do deseti, máš delší dobu, aby se člověk dal do kupy. Vítěz je, kdo vyhraje K. O. Tohle je moje disciplína, cítím se v ní výborně. V boxu by mě rozsekal, ale v tomhle už mám něco za sebou, i ve rvačkách. Dost se to podobá boji na ulici.“

Řehák býval vyhazovačem, za výtržnictví šel za mříže. Ani Eschner není andílek. „Žil jsem pět let v Anglii a řezal jsem se tam pomalu každý týden. Na ulici toho mám hrozně moc za sebou. Až u trenéra Lukáše Konečného jsem se zklidnil, jsem mu vděčný. Dostal jsem nějaké podmínky, byl ve vězení,“ přiznává před bojem váhy do 88 kg Eschner. ¨

„Narodilo se mi dítě a přemýšlel jsem, jestli do zápasu jít. Manželka se bojí, ale takového si mě našla. Je to ve mně, adrenalin chci a potřebuju. Býval jsem zvíře a zase ho v sobě probudím. Při tréninku ve mně řve!“ Eschner není tak vyrýsovaný jako Řehák. „Michal má páru z těch sypek,“ rýpl si.

„Když se dobře trefí, pocítím to. Krev poteče. Ale nemá na to, aby to dal, jsem dobrý boxer, rychlý. Když se mi zápas povede, třeba mi to otevře cestu do Anglie.“ Zápas rozhoduje bývalý pornoherec Robert Rosenberg.

Galavečer promotéra Konečného vypukne na Slunetě v šest večer, boxuje jeho dcera Jaromíra, mistryně světa Fabiána Bytyqi, talent Tomáš Šálek, o titul Viktor Agateljan.