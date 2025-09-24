Úspěch rámují zákazy. Volejbalistům Íránu se daří, ale ne všichni jim mohou fandit

Do minulého roku nesměly ženy na volejbalové duely mužů v zemi na Blízkém východě vůbec. Od loňského ledna byl sice zákaz formálně zrušen, ale zkuste se jako fanynka do haly dostat…
Když budete mít štěstí, vejdete zvláštním vstupem do odděleného sektoru, hlídané a pozorované ze všech stran. Ale spíše se na sportovní událost stejně nepodíváte.
Tak jako na fotbal, kde platí ještě přísnější restrikce, jelikož je v Íránu brán jako záležitost čistě mužská a pro ženy kvůli „nevhodnému chování, vulgaritám a násilí“ nevhodná. I když opoziční hlasy pochopitelně vidí v zákazu spíše diskriminaci žen než jejich ochranu.
|
Česko vs. Írán v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale živě
Třeba právnička britsko-íránského původu Ghoncheh Ghavamiová by mohla vyprávět.
V roce 2014 byla zadržena proto, že chtěla navštívit volejbalové utkání. Společně s dalšími ženami protestovala před halou, kde íránští hráči zrovna zápolili s Itálií.
A to chtěla jen pokojně sledovat sportovní zápas, jako to běžně dělají íránští muži. Vládci země ji stejně uklidili do vězení za šíření propagandy proti režimu.
A dalších deset let držely ženy dál od mužů v kraťasech.
„Nešlo o volejbal. Šlo o moje základní právo být tam, kde jsem chtěla být,“ řekla Ghavamiová v roce 2015 pro The Guardian.
V té době měly jedinou výjimku fotografky a novinářky, i pro ně však bylo obtížné se na stadiony dostat. A když už se mezi sportující muže probojovaly, kontroverzní zákaz nesměly kritizovat.
Ale i takové odvážlivkyně se samozřejmě objevily.
Editorka časopisu pro ženy Šahla Šerekatová otiskla článek o absenci žen na stadionech. Byla předvolána před soud a obviněna z propagace feminismu a neislámských hodnot. „Za současných podmínek není míchání mužů a žen na stadionech ve veřejném zájmu,“ odůvodnil zákaz podle deníku The Independent tehdejší šéf policie Ismail Ahmadí Moghadam.
Ale zatímco rok 2014 byl pro íránské ženy, které se chtěly koukat na volejbal, dost krutý, pro samotné hráče byl zatím tím nejúspěšnějším v historii. Na světovém šampionátu v Polsku skončili šestí, což je dosud jejich maximem.
Důvod k oslavám, ale rovněž k obavám. Především pro teokratický režim, jenž v Íránu panuje od roku 1979 a na který už netlačily jen aktivistky, ale také sportovní i lidskoprávní organizace.
|
MS ve volejbale mužů 2025: program čtvrtfinále, český tým, kde sledovat
Vznikla třeba iniciativa Let Iranian Women Enter Their Stadiums, v překladu Pusťte íránské ženy na stadiony. A zakročila i Mezinárodní volejbalová federace (FIVB). „Ctíme zásady rovnoprávnosti, ženám na celém světě by mělo být umožněno sledovat volejbal a účastnit se jej,“ hlásil tehdejší prezident FIVB Ary Graca. Na íránský režim vyvíjel nátlak. „Dokud ženy nebudou moci na stadiony, nebude vaše země pořádat žádné mezinárodní soutěže. Ani ty mládežnické.“
Právě v těch stát na Blízkém východě vyniká. Volejbalisté Íránu patří k mládežnické světové špičce, vyhráli tři z posledních čtyř světových šampionátů do 21 let.
Přesto zákaz trval. Pouze na mezinárodní utkání se občas ženy dostaly. Nejspíš aby režim federaci ukázal, že se poučil. Jen na oko...
Ze současného šampionátu si mohou íránští volejbalisté rovněž odvézt velký úspěch. Ale třebaže už zákaz žen na zápasech v zemi formálně neplatí, mohl by mít přesto pachuť diskriminace a útlaku.