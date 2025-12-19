„Ze šampionátu se mi nejvíc vybavuje radost, že jsme národ zase vrátili k televizím. A všichni, kteří volejbal třeba přestali sledovat, tak se k němu vrátili a turnaj prožívali s námi,“ popisoval Novák na tiskové konferenci před čtvrtečním slavnostním vyhlášením.
Jak necelé tři měsíce starý úspěch rezonuje ve vás?
Kluci už jsou podle mě naplno ve svých klubech a svých sezonách, já jsem naplno zase v přípravě na další rok, takže co bylo, to bylo. Samozřejmě se nám povedl krásný úspěch, který je pro nás také výzvou do budoucna.
|
Potřetí Ester Ledecká! Českému sportu znovu vládne zimní královna
A fanoušci povedeným šampionátem ještě žijí?
Ze začátku, když jsem lidi potkával, tak nám všichni gratulovali, ale teď už to asi máme za sebou a život jede dál.
Na co se teď jako reprezentační trenér soustředíte? Jezdíte za svěřenci?
Hráčům jsem ode mě nechal trochu klid, chystám se na ně až v novém roce. Musel jsem vypracovat zprávu k hodnocení sezony 2025, teď dělám plán na rok 2026. Domlouváme přípravné zápasy, hotely, haly a celkový program.
Čekáte, že se od vás jako čtvrtého týmu mistrovství světa bude více očekávat?
Zátěž bude tak velká, jakou si ji necháme dát. Kluky od toho musím oprostit, jakmile začne reprezentační sezona, tak můj projev bude vedený jen tímto stylem. Že to bylo fajn, ale teď máme před sebou nové výzvy. Ale je možné, že ten úspěch bude trochu závaží na našich dresech.
V příští sezoně vás čeká Evropská liga i mistrovství Evropy. Můžete pro tyto soutěže například prostřídat více hráčů?
Nemáme jich tolik, abychom zátěž mohli rozkládat. Evropská liga dostala nový formát a novou důležitost, je spojená s kvalifikací na mistrovství Evropy. A hlavně je pro nás cestou do Světové ligy, která je mým osobním cílem. V žebříčku jsme dobře postavení, takže šanci na postup budeme chtít využít. Ale může se stát, že v lednu dostanu pár omluvenek a bude to pro nás komplikované.