Strašný víkend, postěžoval si Clark. Přesto vyhrál US Open. Raduje se už podruhé

Clark měl před závěrečným kolem k dobru šest úderů před světovou jedničkou Scottiem Schefflerem.
V neděli lídr zahrál své nejhorší kolo s výsledkem 3 nad par a jeho náskok se několikrát ztenčil na jednu ránu. Nejvíce se mu přiblížil Burns, jenž po sobotě ztrácel dokonce sedm ran. Nakonec se ale Clark mohl radovat z druhé výhry na majorech a šeku na 4,5 milionu dolarů.
„To první vítězství byl průlom. Potvrzení, že to dokážu. A teď odjíždím z tohoto místa opět jako šampion US Open, za což jsem nesmírně vděčný,“ uvedl Clark, jenž poprvé US Open vyhrál v roce 2023 v Los Angleles. „Poslední dva dny jsem předváděl strašný golf, ale putter a krátká hra mě udržely ve hře,“ dodal golfista, jenž vedl od prvního kola. Systémem „start-cíl“ naposledy na US Open triumfoval v roce 2014 Němec Martin Kaymer.
Snaha o zkompletování kariérního grandslamu letos nevyšla Schefflerovi. Olympijský šampion a vítěz čtyř majorů místo útoku na Clarka klesl v den svých 30. narozenin na dělené čtvrté místo.
US Open, turnaj kategorie major v Southamptonu
dotace 22,5 milionu dolarů, par 70
1. Clark 276 (64+69+70+73), 2. Burns (oba USA) 277 (71+68+71+67), 3. Kim Čo-hjong (Korea) 279 (70+67+72+70), 4. Mitchell 280 (70+70+70+70), Poston 280 (71+71+71+67) a Scheffler (všichni USA) 280 (72+68+69+71)