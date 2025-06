Na děleném třetím místě jsou s 68 ranami Korejci Im Song-če a Kim Si-u a dvojnásobný šampion Brooks Koepka. Pětatřicetiletý Američan turnaj ovládl v letech 2017 a 2018, celkem má na kontě pět titulů z majorů.

Spaun zaznamenal své nejlepší kolo na majorech. A po druhém místu z březnového The Players Championship, který je nejštědřeji dotovaným turnajem sezony a je označován za pátý major, potvrdil letošní formu.

„Nikdy jsem tady nehrál, takže jsem neměl velká očekávání. Určitě jsem neměl pocit, že první kolo dám na čtyři rány pod par a ještě bez jediného bogey,“ uvedl Spaun, který na US Open startoval zatím jen v roce 2021, kdy se hrálo v San Diegu.

„Nevím, proč to přišlo zrovna teď, v této fázi mojí kariéry,“ uvedl Spaun, který mezi profesionály hraje od roku 2012 a dosud získal jediný titul. „Asi se to změnilo na The Players. Do té doby jsem se bál být ve vedení, radši jsem byl ten, co lídry nahání,“ dodal.