Druhá česká účastnice Hana Ryšková, jež startuje se statusem amatérky, ve čtvrtek zahrála o pět úderů víc a je ve druhé stovce pořadí.

Davidson Spilková zahrála dvě birdie a tři bogey, z toho dvě na posledních dvou jamkách. Účast na US Open si vybojovala na dubnovém kvalifikačním turnaji v Miláně a při 21. startu na majoru usiluje o šestý postup do finálových kol. Jejím maximem je 50. místo z roku 2018 na The Open.

Po prvním dnu US Open se o vedení dělí šestice hráček se skóre -4. Na 68 úderů obešly hřiště Erin Hills korejská vítězka turnaje z roku 2020 Kim A-lim, její krajanka Im Čin-he, Rio Takedaová z Japonska, Španělka Julia Lópezová a Američanky Yealimi Nohová a Angel Yinová.