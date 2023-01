Na zimní univerziádu do Lake Placid pojede rekordní česká výprava 93 sportovců

Vedle sportovců bude ve výpravě 49 členů doprovodu. „Je to velký počet. Znamenalo to pro nás i velkou logistickou přípravu kolem zajištění celé akce. Je to Amerika, takže je tam složitá doprava. V místě konání budeme ubytovaní na třech místech, je tam deset sportovišť, takže i tam bude velká logistika,“ uvedla na tiskové konferenci předsedkyně České asociace univerzitního sportu (ČAUS) Ivana Ertlová, která bude šéfkou výpravy.

Některé soutěže se budou konat na sportovištích, které v Lake Placid hostily olympijské soutěže. ZOH se v americkém středisku konaly naposledy v roce 1980.

Poslední zimní univerziáda byla v roce 2019 v ruském Krasnojarsku, kde Češi získali šest medailí. Byl to nejslabší výsledek od roku 2001. „Musím říct, že úroveň těchto světových soutěží je opravdu vysoko a všechna finálová umístění jsou cenná,“ řekla Ertlová. Připomněla, že zejména v zámoří funguje spojení vysokoškolského studia a vrcholového sportu mnohem lépe než v Česku.

Jedním z medailistů byl před čtyřmi lety lyžař Tomáš Klinský, který získal stříbro v superobřím slalomu. „Úplně jsem to nečekal, nebyl jsem papírově nejsilnější v tom startovním poli. Trať mi byla ušitá na tělo, byla spíš rovinatější a v tom super G mi to sedí. Bylo fajn, že jsem do toho nešel s žádným očekáváním a vyšlo to,“ vzpomínal na tehdejší úspěch.

Na pokus o obhajobu si musel počkat čtyři roky, protože zimní univerziáda naplánovaná na rok 2021 do Lucernu byla nejdříve přeložena z ledna na prosinec a pak kvůli koronaviru dva týdny před začátkem zrušena. „Byl bych hrozně rád, kdyby se mi to podařilo obhájit. Bohužel už mě mezitím trochu dostihly zdravotní potíže, ale ladím to do té nejlepší formy, co umím,“ uvedl čtyřiadvacetiletý lyžař.

Už osmnáct let čekají na medaili z univerziády hokejisté, kteří naposledy obsadili páté místo. Trenér univerzitní reprezentace Jaroslav Liška znovu řešil uvolňování hráčů v situaci, kdy univerziáda koliduje s domácími soutěžemi.

„Letos se k tomu všechny kluby postavily dobře, chápou tu akci jako reprezentaci České republiky a přejou to těm klukům, protože pro některé je to vrchol kariéry,“ ocenil. Základ týmů tvoří druholigoví hráči, v kádru je i několik hokejistů z první ligy a zástupce extraligového Hradce Králové Martin Štohanzl.

Od premiéry akce v roce 1960 vybojovali čeští a českoslovenští sportovci na 29 univerziádách dohromady 78 zlatých, 76 stříbrných a 68 bronzových medailí. Mezi vítěze se zapsali i pozdější olympijští medailisté Květa Jeriová, Olga Charvátová, Petr Barna, Jiří Malec, Jaroslav Soukup, Martina Sáblíková či Eva Samková.