Univerzálové jen na papíře, na hřišti nám nyní chybí, lamentuje kouč reprezentace

I když tým trenéra Jiřího Nováka prahl po domácím vítězství, v neděli večer nedokázal zopakovat bezchybný výkon, kterým převálcoval v sobotu Izrael. „Se sobotou jsem spokojený velmi, k neděli nemohu říct, že bych byl nespokojený, protože jsme se i po zranění smečaře Lukáše Vašiny a jeho nuceném odstoupení rvali o výsledek a nakonec to nebylo tak daleko,“ analyzoval miniturnaj kouč.

„Mám radost, že se nám oba dva dny povedly výkonnostně a i přes ztrátu Lukáše Vašiny, který nám viditelně chyběl, jsme bojovali s tou nepřízní osudu statečně. I to umí fanoušci ocenit,“ házel závěrečný neúspěch za hlavu Zajíček.

Zlatou ligou se tým totiž velmi dobře připravil na nadcházející kvalifikaci na mistrovství Evropy a hlavně blížící se zářijové mistrovství světa na Filipínách.

„Byla to teď skvělá příprava. Když budeme v plné palbě, tak se můžeme řadit k lepším týmům v Evropě. Já chápu, že mají borci dlouhé sezony, ale pokud budeme kompletní, patříme jistě k tomu lepšímu z Evropy,“ přemítal Zajíček.

Čeští hráči sledují míč ve finále Evropské ligy volejbalistů.

Reprezentace bude kromě vyléčení lýtkového svalu Vašiny doufat v návrat některých opor. „Tím, že jsme byli s Lubošem Bartůňkem jen týden, tak ještě zkrátka potřebujeme více pracovat v této sestavě. Teď se nám ještě vrátí Honza Galabov, uvidíme v jaké formě. Budeme čekat, jestli nějaké z úček (univerzálů), kterých na papíře máme dost, ale na hřišti méně, se nám vrátí do sestavy,“ věří v posílení Novák, byť záskoky pro brněnský turnaj ukázaly, že umí zalepit díry v sestavě velmi slušně.

„Já si nedovoluji hodnotit výkon reprezentace. Jsem tu jako záskok za účka, která jsou zraněná. Jsou to mé první zápasy za národní tým. Bral jsem to tak, že zkrátka musím odehrát nejlepší volejbal, co dovedu. Chtěl jsem pomoci týmu a snad jsem to předvedl,“ nechal se slyšet odchovanec brněnského Volejbalu Marek Perry.

Reprezentaci nyní čeká chvíle volna, brzy však už přijdou na řadu dvě soustředění před velkými akcemi. Kvalifikaci na Evropu pak odehraje proti Norsku a Černé Hoře 9. a 13. srpna