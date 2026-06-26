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Usyk se vzdává svých titulů. Ale není to konec příběhu, ujišťuje ukrajinský boxer

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  21:19

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk na tiskové konferenci před zápasem s Ricem Verhoevenem | foto: ČTK

Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk oznámil, že se vzdává svých titulů mistra světa těžké váhy a uvolní je pro další zájemce. Devětatřicetiletý šampion, jenž měl v držení mistrovské pásy organizací WBA, WBC a IBF, to oznámil na sociálních sítích.

Kariéru v profesionálním ringu, v němž má bezchybnou bilanci 25 vítězství, ale zatím nekončí.

„Toto je dobře uvážené rozhodnutí, o kterém jsem si jistý, že mi otevře nové příležitosti. Tohle není konec příběhu. Pokračování je před námi,“ napsal Usyk na sociální síti X. „Chci uvolnit všechny pásy, které momentálně držím, abych je dal k dispozici klukům, kteří o ně budou bojovat dál,“ dodal ve videovzkazu.

Usyk vloni v červenci zkompletoval v duelu s Britem Danielem Duboisem sbírku pásů všech čtyř hlavních organizací a stal se podruhé absolutním mistrem světa. V listopadu pak uvolnil mistrovský pás organizace WBO, protože neplánoval nastoupit k povinné obhajobě.

Před měsícem obhájil v těsném souboji s kickboxerem Ricem Verhoevenem titul WBC. V držení má i pás méně významné IBO.

„Přátelé, opouštím pásy, ale ne tento sport, protože mě ještě čeká poslední tanec,“ dodal Usyk.

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Program a výsledky
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