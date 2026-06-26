Usyk se vzdává svých titulů. Ale není to konec příběhu, ujišťuje ukrajinský boxer

Kariéru v profesionálním ringu, v němž má bezchybnou bilanci 25 vítězství, ale zatím nekončí.
„Toto je dobře uvážené rozhodnutí, o kterém jsem si jistý, že mi otevře nové příležitosti. Tohle není konec příběhu. Pokračování je před námi,“ napsal Usyk na sociální síti X. „Chci uvolnit všechny pásy, které momentálně držím, abych je dal k dispozici klukům, kteří o ně budou bojovat dál,“ dodal ve videovzkazu.
Usyk vloni v červenci zkompletoval v duelu s Britem Danielem Duboisem sbírku pásů všech čtyř hlavních organizací a stal se podruhé absolutním mistrem světa. V listopadu pak uvolnil mistrovský pás organizace WBO, protože neplánoval nastoupit k povinné obhajobě.
Před měsícem obhájil v těsném souboji s kickboxerem Ricem Verhoevenem titul WBC. V držení má i pás méně významné IBO.
„Přátelé, opouštím pásy, ale ne tento sport, protože mě ještě čeká poslední tanec,“ dodal Usyk.