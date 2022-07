Hořící žíněnky, krátery na hřišti. Válka si vybírá daň i na ukrajinském sportu

„Strašně to bolí, je to jako bych ztratil otce,“ svěřil se fotbalista Danil Kaskov, jenž se zúčastnil zápasu uspořádaného na počest Andrije Doroševa. Ten zahynul 27. června, když do obytné čtvrti druhého největšího ukrajinského města dopadly granáty. „Doufám, že na nás shora dohlíží, že na nás může být hrdý. Tento turnaj je poctou jemu, všechny trofeje jsou na jeho památku. Všechno je pro něj,“ dodal Kaskov.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli v Kyjevě jednal s šéfem Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomasem Bachem.

„Více než 100 000 ukrajinských sportovců bylo připraveno o jakoukoli možnost trénovat, stovky ukrajinských sportovních zařízení byly zničeny,“ prohlásil prezident během setkání s šéfem MOV.

„Mnoho ukrajinských sportovců vstoupilo do ozbrojených sil, aby chránili naši zemi, aby ji na bojišti bránili. V bojích bylo zabito 89 sportovců a trenérů, 13 jich bylo zajato a jsou drženi v ruském zajetí,“ dodal.

Bývalý mistr světa v boxu v těžké váze a současný kyjevský starosta Vitalij Kličko sehrál spolu se Zelenským významnou roli při sjednocování ukrajinského odporu proti ruské invazi, kterou Moskva označuje za „zvláštní vojenskou operaci“. Jeho mladší bratr Vladimir, rovněž boxerský šampion, narukoval do ukrajinské záložní armády krátce poté, co 24. února ruská invaze začala.

Jen minulý týden přinesl mnoho názorných příkladů ničivého dopadu války na ukrajinský sport. Videozáznam agentury Reuters ukázal, jak se sportovní komplex Charkovského polytechnického institutu 23. června proměnil v hromadu betonu a pokrouceného kovu, což podle úřadů způsobily ruské raketové údery.

„Oheň zachvátil 200 metrů čtverečních. Hořelo sportovní vybavení, žíněnky, podlaha a obložení stěn. Nebyly žádné oběti,“ popsal zástupce záchranné služby Anatolij Torjanyk.

Vitalij a Vladimir Kličkovi v Kyjevě. (23. srpna 2020)

Jeden z ukrajinských vojáků uvedl, že ruské síly záměrně cílí na velké budovy - jako jsou sportovní haly a školy - v domnění, že je využívají ukrajinské ozbrojené síly. Ruské jednotky popírají, že by na civilní cíle na Ukrajině útočily.

Mezi dalšími snímky, které v posledních dnech kolují na sociálních sítích, je i fotografie masivního kráteru, jenž údajně způsobilo ruské ostřelování fotbalového hřiště v Mykolajivu na jihu země. Tedy ve městě, které rovněž čelí obzvláště silnému ruskému bombardování.

Thomas Bach při nedělní návštěvě Kyjeva prohlásil, že MOV je připraven pomoci s rekonstrukcí ukrajinských sportovišť a oznámil ztrojnásobení sumy ve fondu, který byl za tímto účelem zřízen v únoru, a to na 7,5 milionu dolarů (přes 178 milionů korun). Bach rovněž přislíbil podporu ukrajinským týmům, které se plánují zúčastnit olympijských her v Paříži v roce 2024 a zimní olympiády, která se bude konat v Itálii v roce 2026.