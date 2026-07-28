„Dnešek byl opravdu skvělý den,“ jásal po pondělním vítězství. „Ve finále jsem možná trochu čekal, že povedu. Bylo to úžasné, je to neuvěřitelný pocit a jsem strašně šťastný. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podporují – své rodině, týmu i své zemi,“ zdůraznil.
A ruská média mu na oplátku věnovala oslavné články. Zpráva o jeho vítězství se ihned objevila v agentuře TASS, jež stejně jako ostatní weby zmínila, že Graudyn mohl soutěžit pod ruskou vlajkou.
„Šermíři z Ruska a Běloruska měli dřív zakázanou účast na všech soutěžích FIE v důsledku událostí na Ukrajině, které začaly v roce 2022.“
Že jsou tyto „události“ válečného charakteru a může za ně právě Rusko, zmíněné není.
Ztroskotal další nápad rusofobů, takže můžeme v klidu pokračovat v boji o medaile na velkých turnajích.