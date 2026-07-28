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Ukrajina politizuje sport, říkal prezident ruských šermířů. Teď i s hymnou slaví zlato

Markéta Plšková
  16:54

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Ruský šermíř Pavel Graudyn slaví zlato na mistrovství světa. | foto: Reuters

Na stejném šampionátu, kde v sobotu senzační zlatou medaili slavil fleretista Alexander Choupenitch, hrála kromě české hymny i ta ruská. Mistrem světa v šermu šavlí se v Hongkongu totiž stal devatenáctiletý Pavel Graudyn. A podle pravidel Mezinárodní šermířské federace (FIE) mohl slavit pod vlajkou své země.

„Dnešek byl opravdu skvělý den,“ jásal po pondělním vítězství. „Ve finále jsem možná trochu čekal, že povedu. Bylo to úžasné, je to neuvěřitelný pocit a jsem strašně šťastný. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě podporují – své rodině, týmu i své zemi,“ zdůraznil.

A ruská média mu na oplátku věnovala oslavné články. Zpráva o jeho vítězství se ihned objevila v agentuře TASS, jež stejně jako ostatní weby zmínila, že Graudyn mohl soutěžit pod ruskou vlajkou.

„Šermíři z Ruska a Běloruska měli dřív zakázanou účast na všech soutěžích FIE v důsledku událostí na Ukrajině, které začaly v roce 2022.“

Že jsou tyto „události“ válečného charakteru a může za ně právě Rusko, zmíněné není.

Ztroskotal další nápad rusofobů, takže můžeme v klidu pokračovat v boji o medaile na velkých turnajích.

komentář webu news.sportbox.ru

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