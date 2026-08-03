Ukradené zlato! Po kontroverzní boxerské porážce se začalo řešit použití AI sudích

O zlato ve váhové kategorii do osmdesáti kilogramů si to rozdali Angličan Dimeji Shittu a Ind Ankuš Panghál.
Angličan přesvědčivě vyhrál první kolo, a dokonce poslal Panghála do počítání. Ve druhém se ale situace začala obracet, byť první jmenovaný byl podle mnohých stále jasně aktivnější a sokovi zasadil víc úderů.
Rozhodčí ale měli opačný názor. „Vítězem je Panghál,“ oznámili.
Hala v Glasgow se rozbučela. Experti televizní stanice TNT Sports nechápali.
„Šokující, hrozné, totálně ukradené finále,“ soptil spolukomentátor a někdejší výtečný britský boxer Richie Woodhall. „Ankuš měl rozhodně rozhodčí na své straně a Dimejiho připravili o vítězství.“
Načež se k němu připojil i další někdejší boxer Delicious Orie: „Podle mě šlo o naprostou loupež. Myslím, že rozhodčí Dimejimu tu zlatou medaili vzali.“
Co tedy s tím? „V boxu je něco takového možné právě proto, že jde o subjektivně hodnocený sport,“ pokračoval Orie. „Mluví se o tom, že by se do jeho posuzování zapojila umělá inteligence. Proč ne, dosáhli bychom větší objektivity.“
Nejde o první hlas, který se takto ozval. A nejde ani jen o box, ale i o další sporty, v nichž nerozhoduje čas či vzdálenost, nýbrž lidské oko a uvážení jednotlivců.
V některých sportech už první pokusy zařadit do hodnocení umělou inteligenci existují. Nejdál je v tomto ohledu zřejmě gymnastika, která od roku 2017 společně se společností Fujitsu vyvíjí systém vytvářející trojrozměrný model sportovce. Ten následně detekuje pohyby kloubů a porovnává je s databází gymnastických prvků.
Poprvé byl model nasazen na mistrovství světa v roce 2019 a od roku 2023 ho rozhodčí využívají na všech náčiních. Nerozhoduje za ně, konečný verdikt stále vydává člověk, nicméně porotci mohou využívat jeho data a ověřovat je při podání protestu.
Podle zastánců by takto mohl fungovat i box. „V atletice doběhnete do cíle a s časem se nedá polemizovat. My máme problém,“ líčil Orie. „Kdyby se jasně vymezil systém bodování, pak ano, ať klidně rozhoduje umělá inteligence. Raději bych se řídil jím než názorem jednotlivého rozhodčího.“
Umělá inteligence se už i v ringu objevila. Před dvěma lety se dokonce objevila i při celosvětově sledované odvetě o titul mistra světa v těžké váze mezi Ukrajincem Oleksandrem Usykem a Britem Tysonem Furym.
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Kromě tradičních tří rozhodčích byl v Rijádu přítomen ještě čtvrtý – virtuální. „Jsem vůbec první boxerský rozhodčí s umělou inteligencí,“ oznámila uměle vytvořená postava v osmatřicetisekundovém klipu před začátkem klání. „A jsem tu, abych do ringu vnesl férovost.“
Jeho hodnocení nemělo tehdy žádný vliv, šlo pouze o test technologie. Výsledek? Verdikt AI korespondoval s rozhodnutím lidských rozhodčích, byť vítězství Usyka viděla ještě přesvědčivěji. Zatímco oficiální skóre znělo 116:112, umělá inteligence by zápas ohodnotila poměrem 118:112.
Konkrétní algoritmus hodnocení organizátoři nezveřejnili. Jen uvedli, že se zaměřuje hlavně na měřitelné veličiny jako čisté zásahy, jejich kvalitu, přesnost, aktivitu a další kvantifikovatelné ukazatele.
Kritici ale upozorňovali, že box se neskládá jen z počtu tref. Rozhodčí hodnotí také efektivní agresivitu, kontrolu tempa zápasu či obranu, tedy oblasti, které se zatím algoritmům posuzují obtížněji.
A jasný názor měl i Fury. Když mu na tiskové konferenci novináři oznámili, že i umělá inteligence by zápas ohodnotila ve prospěch jeho soupeře, navíc ještě výraznějším rozdílem, rozohnil se.
„Podle toho, jak se ten zápas skóroval, je budoucnost naprosto mimo. Ať žijí lidé. Více práce pro lidi, méně práce pro počítače a idiotské elektromobily, když už jsme u toho,“ přisadil si.
Jaká cesta za pár let zvítězí?