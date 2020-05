UFC porušuje bezpečnostní protokol proti nákaze. Domácí Oktagon reaguje

Kevin Draper z NY Times o porušování pravidel informoval v úterý . V dokumentu, který získal, stojí, že by se účastníci turnaje neměli dotýkat, měli by dodržovat dvoumetrový odstup a nosit masky a rukavice.

Rozhovory s moderátorem se měly přesunout z oktagonu do oddělené „zóny“ a udělat na dálku, na papíře se zakázaly také jakékoliv pozdravy rukou (podání ruky, plácnutí, ťukání).

Vše vyjmenované organizace UFC porušila - v čele s Whitem. Se zápasníky navazuje fyzický kontakt, ani nenosí ochranné pomůcky - viz fotografie níže.

Moderátor Joe Rogan následuje tradici a dál dělá rozhovory se zápasníky v kleci ihned po skončení turnaje. Taky se v neděli dostal do pozoruhodné situace s vítězem Justinem Gaethjem, kterému chtěl podat ruku.

Zápasník raději natáhl zkrvavenou pěst a řekl: „Krev tě nezabije, korona je horší.“

White na článek reagoval ve čtvrtek po dalším uskutečněném turnaji ve floridském Jacksonvillu. „Zas... novinář!“ opakoval na tiskové konferenci. „Vůbec mě nezajímá, co si myslí nebo co píše. Sám o nás píše jenom proto, že mu to vydělává. Zjistil, že jsme populární. To se má, debil.“

Agresivní rétorikou nikoho nezaskočil, patří k němu stejně jako nechuť odpovídat na kritické dotazy.

Proč zaměstnanci UFC nedodržují vlastní protokol? Odpověď nabízí analytik a zápasník Daniel Cormier: „Všichni jsme testovaní, všichni jsme čistí.“

Je pravda, že organizace prokázala, že její systém by měl fungovat. Minulý týden testy zjistily jednoho nakaženého zápasníka i s jeho týmem. Turnaje se nezúčastnil, floridská sportovní komise dala turnaji zelenou.

Pochyby však zvedá fakt, že nemocný Ronaldo Souza oznámil organizaci už po příletu, že měl v rodině pozitivní případ, výsledky testů ale zjistil až pár hodin před turnajem a do té doby porušoval nařízenou izolaci.

I s ním si White přes rukavici ťukl. Podle zdrojů NY Times přijel dokonce jeden z rozhodčích až den před turnajem a výsledky, které přijdou po 24 hodinách, získal také až těsně před konáním.

Dle dalšího zjištění NY Times donutilo UFC všechny účastníky turnaje - zápasníky, rozhodčí, trenéry, a dokonce i novináře - podepsat dohodu o mlčenlivosti. Ta je zavazuje, aby nikde veřejně nemohli říct, zda UFC bezpečnostní zásady porušuje, nebo ne. V případě nedodržení dohody jim mají hrozit velké pokuty či jiné sankce.

MMA asociace novinářů už média vyzvala, aby nic nepodepisovala i přesto, že by to znamenalo nepokrývat bojové sporty. „Dohoda by mohla ohrozit jejich profesionální práci na základě faktů,“ píše.

White a UFC má ovšem velkou podporu Donalda Trumpa. Prezident Spojených států zveřejnil minulý týden video z Bílého domu, kde říká, že miluje sport a UFC a je strašně rád, že je zpátky.

„Nevím, jak se vy novináři cítíte,“ řekl White ve čtvrtek. „Jestli bezpečně... Ale vždyť nám to tu funguje! Nechci nic zakřiknout. Nějaký sport přece musel být první, který se vrátí. O bezpečnost se staráme celou dobu.“

Jak bude fungovat Oktagon v Česku a na Slovensku?

Podobný názor má Ondřej Novotný. „Ta kritika je pokrytecká. Začal jsem Danovi fandit, dělá první poslední,“ říká pro iDNES.cz. Spolumajitel česko-slovenské organizace Oktagon chystá v sobotu vlastní turnaj „Underground“.

V dalších týdnech plánuje nabídnout sedm turnajů bez fanoušků v upravené podobě MMA - pravidla nutí zápasníky zůstat ve stoje, na zemi se boj odehrávat nebude.

Také Oktagon chystá bezpečnostní opatření.

„Ty informace přicházely hrozně zmateně, ale děláme, co víme, že máme dělat. I nad rámec toho, co nám velí zdravý rozum,“ říká Novotný. „O zdraví jde především, takže všichni budou testovaní. Proplácíme to zápasníkům, rozhodčím a našim zaměstnancům. To vychází na 100 tisíc na jeden turnaj.“

Také novináři mají přístup na turnaj, ale musí se prokázat negativním testem. Médiím se organizace rozhodla testy neproplácet, místo toho jim zpřístupní přenos na webu.

Samotní účastníci budou mít roušky i rukavice, vše se bude dezinfikovat. Výjimkou bude právě Novotný, aby mohl mluvit do mikrofonu. „Byl jsem na testech ve čtvrtek, dnes mi přijdou výsledky,“ vysvětluje.