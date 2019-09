Zase vyskočil z klece UFC. Tentokrát letěl Nurmagomedov za šéfem

Kdo by si u toho nevzpomněl na nedávnou obří ostudu slavné americké organizace. Před devíti měsíci Nurmagomedov zničil Conora McGregora, vyskočil z klece a rozpoutal hromadnou bitku s týmem poraženého Ira mezi diváky v Las Vegas.

Totální blamáž před televizními kamerami obletěla celý svět.

Nurmagomedov tehdy dostal pokutu přes jedenáct milionů korun a devítiměsíční zákaz zápasení. Proto mohlo leckomu zatrnout, když sledoval, jak se opět vrhá z klece. Nejvíc asi lidem, kteří se Rusa marně snažili zachytit.

Obavy byly tentokrát zbytečné, Nurmagomedov letěl za svým týmem a cestu vzal přes prezidenta UFC Danu Whitea. Chtěl ho obejmout, slavit s ním. Možná trochu provokovat.

Rozhodně nehrozila další ostuda.

Ostatně k ní ani neexistoval důvod, 30letý Rus nastoupil ve Spojených arabských emirátech o titul v lehké váze do 70,3 kilogramů proti Američanu Dustinu Poirierovi.

Oba k sobě chovají nesmírný respekt.

„Poirier patří mezi nejlepší na světě,“ uznal kvality poraženého Poiriera Rus Nurmagomedov.



Úctu dokázali i pozápasovou výměnou týmových triček, kdy ruský šampion prohlásil: „Vím, že se Dustin věnuje charitě. Tohle tričko prodám a všechny peníze mu věnuju. Proč? Protože MMA je především o respektu. Chci zapomenout na to, co se stalo s tím bláznem McGregorem.“

Poirier vede se svou ženou charitu „The Good Fight“ pro sociálně znevýhodněné. „Akorát se teď cítím, jako bych všechny zklamal,“ zadržoval Američan slzy po prohře ve třetím kole. „Do konce života si ji budu vyčítat.“

Nurmagomedov naopak zářil. Jako muslim chválil Abú Zabí, Spojené arabské emiráty označil za nejbezpečnější místo na světě, kde se cítí úžasně. Podporu v obecenstvu měl opravdu nejsilnější ze všech zápasníků sobotního turnaje UFC.

A také otevřeně řekl, že za dalšího soupeře chce dalšího Američana Tonyho Fergusona.

Podívejte se na část zápasu:

️ "Nurmagomedov at his mauling BEST in Round 1️⃣!"@TeamKhabib #UFC242 礪



 Watch LIVE on @BTSport Box Office: https://t.co/gOlWFDyb6p pic.twitter.com/I3C14HVQ87