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Udělaly jsme velký pokrok. Věřím, že Švédky porazíme, hlásí Mlejnková

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  9:38
Michaela Mlejnková zasahuje u sítě.

Michaela Mlejnková zasahuje u sítě. | foto: ČTK

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Se čtyřmi výhrami a jednou prohrou postoupily české volejbalistky na mistrovství Evropy do osmifinále, kde bude v pondělí večer v Brně jejich soupeřem Švédsko. V dosud posledním měření sil Češky se Seveřankami prohrály, nicméně kapitánka Michaela Mlejnková věří v úspěch, neboť národní tým udělal za poslední dobu velký pokrok.

O českých soupeřkách se rozhodlo ve čtvrtek večer a staly se jimi Švédky, které po porážce s Francií 1:3 obsadily ve skupině v Göteborgu třetí místo. Češky byly v Brně druhé za Srbskem.

„Bylo to skoro jedno, koho dostaneme. Francouzky točí více hráček, zato Švédky mají ve svém středu univerzálku Isabelle Haakovou, kolem níž se vše točí. Bavily jsme se o ní s holkama a nechápeme, jak to může zvládat. Klobouk před ní dolů, ale zároveň doufáme, že do Brna přijede už unavená,“ vypíchla Mlejnková 52 bodů Haakové v duelu s Chorvatskem, čímž klíčová hráčka Seveřanek překonala vlastní rekord šampionátu.

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Češky se Švédskem hrály naposledy ve finále evropské Zlaté ligy v roce 2024. Tehdy podlehly 2:3, předchozí duely ale ovládly vždy bez ztráty setu. „Od té porážky jsme udělaly velký pokrok, hrály jsme špičkovou Ligu národů. Náš tým je někde úplně jinde, vyrostly jsme. Navíc máme výhodu domácího prostředí, kdežto Švédky musí k nám cestovat. Bude to určitě hezký zápas pro fanoušky a já věřím, že uspějeme,“ dodala smečařka řeckého Olympiakosu.

K optimismu ji svádí bilance v základní skupině, kde Češky postupně porazily Řecko 3:1, Rakousko 3:0, Ukrajinu 3:1 a Bulharsko 3:0, prohrály jen s favorizovaným Srbskem 1:3. „Skupinu můžeme hodnotit jen a jen pozitivně. První zápas byl z naší strany nervózní, chtěly jsme se ukázat našim fanouškům, ale dosáhly jsme celkově na čtyři výhry z pěti utkání, což je skvělé. Kdyby nám to někdo řekl před turnajem, braly bychom to všemi deseti,“ konstatovala třicetiletá smečařka.

Magdalena Jehlářová a Michaela Mlejnková v utkání s Bulharkami na mistrovství Evropy.

Jako velkého pomocníka k dosažení výborných výsledků označila Mlejnková brněnské publikum. Na duel se Srbskem bylo vyprodáno a utkání vidělo přes pět tisíc diváků, i na dalších zápasech byla skvělá atmosféra. „Fanoušci nás hnali dopředu, je to pro nás velmi důležité a jsme za to moc rády. My jsme se za těch pět utkání naučily s psychikou pracovat a bouřlivá kulisa nás nerozhodí, ale pomůže,“ uvedla kapitánka.

K ještě lepšímu projevu ve vyřazovací části se tým musí vyvarovat herních výkyvů jako v prvním setu s Bulharkami, kdy ztrátu 8:17 dokázaly Češky dohnat. „Na začátku tam bylo z naší strany až moc klidu a taky se na nás asi podepisovala únava, vždyť jsme hrály pátý zápas během jednoho týdne. Jsem ráda, že jsme ten první set skously, pomohlo nám střídání. Potvrdilo to, že jsme dobrý tým a každý v něm má svoji roli,“ řekla Mlejnková.

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Trenér Jannis Athanasopulos po zápase přiznal, že některé hráčky se potýkaly s drobnou virózou. „Některé hlasivky chyběly, při rozcvičce bylo více ticha. Máme tři dny bez zápasu a do pondělí snad budeme všechny připraveny na zápas se Švédskem,“ dodala Mlejnková.

Duel se Švédkami se hraje až v pondělí od 19 hodin. „Volno si užijeme, podíváme se na pláž na Brněnské přehradě, v sobotu budeme mít dva tréninky, v neděli jeden a pak na ně vletíme,“ uzavřela česká kapitánka.

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