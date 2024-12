Nekonečný staredown. Fury s Usykem na sebe zírali jedenáct minut

Přesně 11 minut a 20 sekund.

Tak dlouho se ti dva dívali do očí. Žádná slova, žádná rozmáchlá gesta ani jiné pohyby. Jen ten neústupný pohled.

Dost možná by v luxusním obchodním centru v Rijádu, kde se titulový zápas v sobotu uskuteční, naproti sobě stáli dál, organizátoři je od sebe ale oddělili.

„Tentokrát to ten králík odnese. Nadělám z tebe kousky,“ prolomil posléze ticho Fury.

„Neboj se,“ odvětil Usyk.

Brit Tyson Fury (vpravo) a Ukrajinec Oleksandr Usyk před zápasem o titul mistra světa těžké váhy.

Mezi fanoušky boxu jde o nesmírně očekávaný duel. Předčasný vánoční dárek, tak o něm hovoří.

Sedmatřicetiletý ukrajinský boxer o rok mladšího Furyho připravil v květnu o titul organizace WBC a stal se absolutním mistrem světa. Brit si touží vzít vavříny zpět. Aby ho v přípravě nic nerozptylovalo, dokonce se prý úplně odřízl od rodiny.

S manželkou a sedmi potomky nemluvil tři měsíce a trénoval na Maltě.

„Byl to dlouhý kemp. Tři měsíce jsem byl bez ženy a dětí. S Paris jsem za celou dobu nepromluvil ani slovo. Hodně jsem toho obětoval. Ale stoprocentně se to vyplatí,“ věřil v rozhovoru pro BBC.

Usyk zvolil v přípravě opačný přístup. S manželkou a dětmi mluvil denně, i když se neviděli pět měsíců.

„Rodina mi pomáhá. Moje dcera Maria začala chodit a říkat ‚máma‘ a bába’. To je to, co mě motivuje,“ vyprávěl.

Olexsandr Usyk (vlevo) trefuje Tysona Furyho.

Ukrajinec do zápasu půjde v roli mírného favorita. Tentokrát vydělá víc než soupeř. Z celkové částky 190 milionů dolarů (přibližně 4,6 miliardy korun) má podle médií dostat 55 procent. Po květnovém vítězství Usyk obdržel 45 milionů dolarů, zatímco Fury inkasoval 100 milionů.

„Samozřejmě že to dělám jenom pro peníze. Všichni profi boxeři to tak mají. Nechci dělat pro nic za nic, chci vydělávat, kolik to jen jde,“ řekl Brit, který má v profesionálním ringu 34 výher, jednu porážku a remízu. Usyk vyhrál všech 22 soubojů.

Další duel do statistik si připíšou brzy.